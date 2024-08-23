Arnavutluk’ta yaşadığım ve memleketim İstanbul’a bu sene kara yoluyla yani Yunanistan’dan geçerek geldiğim için ben de aldım faturaları ve katıldım tartışmaya. Oldukça sık karşılaştığım “Arnavutluk ucuz mu?” sorusunu da dahil ederek üç ülke arasındaki yeme içme imkanları ve bütçesi hakkında yazmak istedim.

Kıyaslama yapılırken gözden kaçırılmaması gereken bazı noktalar var. Yemek yenilen, hizmet alınan mekanların konumu, ortamı ve statüsü. Esnaf lokantası ile Michelin yıldızlı bir restoranı kıyaslamak, elma ile Hindistan cevizini kıyaslamak gibi olabilir. Yunanistan'da bir ayaküstü yemek mekanı ya da taverna ile Alaçatı'daki havalı bir beach'i kıyaslamak doğru olmayacaktır. Ben size kendi deneyimlerime göre, ortalama restoranlar arasında bir kıyaslama yapacağım.