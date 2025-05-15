Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!

Fatma Nur Yolaldı (5.5), göğüs boşluğunda yatay şekilde duran bir kalple doğdu. Kalbin anormal pozisyonu, akciğeri besleyen ana damara baskı yaptığı için Fatma Nur'un sol akciğeri geçen yıl tamamen iflas etti. Ameliyat olması gerekiyordu ama çok riskli olduğu için hiçbir merkez yapmak istemedi. Türkiye'de ilk kez yapılan bir operasyonla Fatma Nur, sağlığına kavuştu. Fatma Nur'un bedeni ameliyat sırasında 20 dereceye kadar soğutuldu, kalbin baskı yaptığı damar, kadavradan alınan 11 santimlik damarla değiştirildi. Damarı yeniden oluşturuldu. Fatma Nur, bu sendromla dünyaya gelen ve ameliyattan sonra hayatta kalabilen dünyadaki ikinci vaka olarak literatüre girecek