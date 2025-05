Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!

Genç müzisyenlerin müziğine kapımızı açtığımız programımız Z Frekansı'nın bu haftaki konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin üretken seslerinden Fem! "In My Mind", "Ayak İzi" ve "Odd one out" parçalarıyla öne çıkan Fem ile kendi müziğini, hikayesini ve dönemin müziğinin ruhunu konuştuk.