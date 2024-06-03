Yaşam kalitesi, dünyanın en iyi şehirlerini sıralarken dikkate alınması gereken önemli bir ölçüttür. Peki yaşam kalitesi tam olarak nedir ve bunu nasıl değerlendirebilirsiniz?

Şehrinizin yürünebilirliğinden ne kadar iyi koktuğuna kadar her şey yaşam kalitenizi etkileyebilir, ancak Oxford Economics'in 2024 Küresel Şehirler Endeksi 6 önemli gösterge belirledi: Yaşam beklentisi, kişi başına gelir, gelir eşitliği, rekreasyon ve kültürel alanlar, internet hızı ve konut harcamaları.

Bu göstergeler dikkate alındığında en iyi yaşam kalitesi puanına sahip şehir Fransa'nın Grenoble kenti oldu. 'Alplerin başkenti' 100 üzerinden 100 gibi etkileyici bir puan aldı. Grenoble popüler bir doğa yürüyüşü destinasyonu olmasının yanı sıra bilimsel araştırma merkezi olarak da biliniyor.

2. sırada, Avrupa dışından tek şehir olan Avustralya'nın başkenti Canberra yer alırken, İsviçre Bern ile üçüncü Basel ile beşinci ve Zürih ile sekizinci sırada yer aldı.

İşte yaşam kalitesi açısından dünyanın en iyi 10 şehri