Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel O anlar kamerada... "Yemek yok" cevabını beğenmedi, satırla dehşet saçtı! | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada... "Yemek yok" cevabını beğenmedi, satırla dehşet saçtı!

        Hatay'da madde bağımlısı olduğu belirtilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan bir kişi, yemek vermeyen lokanta sahibini satırla yaraladı. Ardından cadde ve taksi durağında iki kişiye daha saldıran şüpheli, toplamda 3 kişiyi yaraladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 13:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Satırla etrafa saldırdı

        Hatay’da madde bağımlısı olan 15 ayrı suçtan kaydı bulunan ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişinin, kendisine yemek olmadığını söyleyen dönerciyi, taksiciyi ve para çeken kişiyi satırla yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        İŞYERİ SAHİBİNİ YARALADI

        İHA'daki habere göre olay; sabah saatlerinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. Madde bağımlısı olan M.S., Ayakkabıcılar Çarşısı’nda bulunan bir lokantaya girerek yemek talep etti. "Yemek yok" cevabını alınca iş yeri sahibi A.İ.’yi kafa ve bel bölgesinden hayati tehlikesi olacak şekilde satırla yaraladı.

        ELİNDE SATIRLA ETRAFA SALDIRDI

        Saldırının ardından lokantadan çıkan adam, Şehit Pamir Caddesi’nde bulunan taksi durağına giderek K.Y.’yi boyun bölgesinden yaraladı ve son olarak Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde ATM’den para çeken M.Ç.’yi sırt bölgesinden yaraladı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırılırken polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

        İncelemede; madde bağımlısı olduğu anlaşılan şüphelinin mağdur şahısları tanımadığı ve aralarında herhangi bir bağlantı bulunmadığı anlaşılırken cezaevinden yeni çıktığı tespit edildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli M.S.’nin; uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, hakaret, 6136 SKM ve mala zarar verme suçlarından toplam 15 adet suç kaydının bulunduğu tespit edilirken Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

        O ANLAR KAMERADA

        Öte yandan madde bağımlısı zanlının Şehit Pamir Caddesi’nde bulunan taksi durağına giderek K.Y.’yi boyun bölgesinden yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        #Hatay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
