Hatay’da madde bağımlısı olan 15 ayrı suçtan kaydı bulunan ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişinin, kendisine yemek olmadığını söyleyen dönerciyi, taksiciyi ve para çeken kişiyi satırla yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞYERİ SAHİBİNİ YARALADI

İHA'daki habere göre olay; sabah saatlerinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. Madde bağımlısı olan M.S., Ayakkabıcılar Çarşısı’nda bulunan bir lokantaya girerek yemek talep etti. "Yemek yok" cevabını alınca iş yeri sahibi A.İ.’yi kafa ve bel bölgesinden hayati tehlikesi olacak şekilde satırla yaraladı.

ELİNDE SATIRLA ETRAFA SALDIRDI

Saldırının ardından lokantadan çıkan adam, Şehit Pamir Caddesi’nde bulunan taksi durağına giderek K.Y.’yi boyun bölgesinden yaraladı ve son olarak Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde ATM’den para çeken M.Ç.’yi sırt bölgesinden yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırılırken polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

İncelemede; madde bağımlısı olduğu anlaşılan şüphelinin mağdur şahısları tanımadığı ve aralarında herhangi bir bağlantı bulunmadığı anlaşılırken cezaevinden yeni çıktığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli M.S.’nin; uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, hakaret, 6136 SKM ve mala zarar verme suçlarından toplam 15 adet suç kaydının bulunduğu tespit edilirken Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan madde bağımlısı zanlının Şehit Pamir Caddesi’nde bulunan taksi durağına giderek K.Y.’yi boyun bölgesinden yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.