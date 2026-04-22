        Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda konuğu Alanyaspor!

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde şampiyonluk ihtimali kalmayan siyah-beyazlılar, kupayı alarak taraftarlarını sevindirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 09:27 Güncelleme:
        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

        Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçını kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada tamamladı.

        Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken Kocaelispor ile berabere kaldı.

        Beşiktaş, Alanyaspor'u elemesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

        TEK EKSİK KARTAL KAYRA YILMAZ

        Beşiktaş'ta yarın oynanacak Alanyaspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

        Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

        KUPADA İLK RANDEVU

        Beşiktaş ile Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşılaşacak.

        Çeyrek finalde karşılaşacak taraflar, yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

        KUPA BAŞARILARI

        Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı.

        Akdeniz ekibi, 2019-2020 sezonunda final oynama başarısı gösterdi. Alanyaspor, söz konusu finalde Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

        Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor ise ilk kez bu başarının peşinde.

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Sağanak yağmur uyarısı!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Işın'dan İrem'e destek
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
