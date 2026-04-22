Spor yazarları Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

"FENERBAHÇE'NİN SANTRFORU YOK"

Emre Bol (Fotomaç): İstediğin kadar hücum et! Golcün kadarsın! Önde oynamanın, orta sahada oyun üstünlüğünü almanın bir nedeni var. Gol atabildiğin kadar iyi takımsın. Gelin görün ki; şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe'nin santrforu yok! Tamam şimdiye kadar skor katkısı yapan futbolcular vardı. Ama böyle bir ortamda maç kazanmak gerçekten çok zor. Belki de tek alabileceğin kupanın çeyrek finali için oynarken Tedesco, topuyla, tüfeğiyle çıktı sahaya... Ligde hangi takımıyla dövüşüyorsa onunla! Karşılaşmanın uzatmalara gitmesi, hafta sonu ölüm- kalım maçına çıkacak Fenerbahçe için en kötü ihtimaldi.