Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

        Spor yazarları Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Spor yazarları, bu maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

        2

        "FENERBAHÇE'DE PLAN YOK"

        Gürcan Bilgiç (Sabah): Fenerbahçe'nin fırsatı var, kaleyi tutan şutu yok. Fenerbahçe'de planlar için söylenecek söz yok; çünkü plan yok. Tedesco oyunu futbolcuların inisiyatiflerine bırakmış. Birisi bir şey yapar taktiğini vermiş, ağır ve bilinçsiz oyunun seyircisi olmuştu. Kante-Guendouzi ikilisi oyuna hükmetti, kararları verdi. İkisi olmasa kaleye bile gidemezlerdi, akıl edemezlerdi. Maç biterken VAR'ın tuzağına düşürdüğü genç bir hakem kararı, sonucu belirledi. Semedo rakibini tutuyor, VAR'daki arkadaş "çekti" diyor. İlhan Palut tuzağı kurdu, oyuncuları uyguladı. MHK'nin emir erleri gereğini yaptı. Sahada da saha dışında da savruluyor koca takım.

        3

        "FORVET İHTİYACI OLDUĞU KESİN"

        Ercan Taner (Sözcü): Tedesco, derbiye başlayabileceği bir 11'le sahadaydı. Maça başlangıç presli ve mücadeleciydi. Düşünülmesi gereken en önemli konu, Fenerbahçe takımının gol pozisyonlarına çok uzak olmasıydı. Cherif'in bu takıma uyum sağlaması için çok süre alması gerekiyor. Fenerbahçe'nin işi iyi bilen, gol pozisyonlarını hisseden ve çevre kontrolü yüksek düzeyde bir forvete ihtiyacı olduğu kesin.

        4

        "DERBİ SENARYOSU ASENSIO'YA BAĞLI"

        Serkan Akcan (Fanatik): Fenerbahçe’nin en büyük zaafı, Asensio yokken set hücumlarındaki etkisizliği ve çözüm üretememesi. Asensio, Fenerbahçe’nin hücum aksiyonlarını siyahtan beyaza değiştiren futbolcu. Sahaya büyük akıl katıyor, derine geldiğinde oyunun kurulumunu sorunsuz hale getiriyor, finalleri kalitesiyle doğru yapıyordu. Fakat, İspanyol yıldız olmadığında set oyununda neredeyse ‘sıfır’a iniyor, tüm planı geçiş üzerine kurmak zorunda kalıyor. Sanırım hafta sonunda Galatasaray derbisinin tüm senaryosunu da Asensio’nun varlığı ya da yokluğu üzerinden okuyacağız.

        5

        "F.BAHÇE'NİN RUHUNU ALMIŞLAR"

        İlker Yağcıoğlu (Takvim): Rizespor maçının son saniyelerinde gelen gol Fenerbahçe takımının adeta ruhunu söküp almış. Sahadaki oyuncuların beden dilleri son derece kötü. Özgüvenleri tamamen gitmiş durumda. Hata yapmaktan korkuyorlar. Şut atacakları yerde pas verdiler, pas vermeleri gereken yerde de şut attılar. Acemi oyuncular gibiydiler.

        6

        "FENERBAHÇE'NİN SANTRFORU YOK"

        Emre Bol (Fotomaç): İstediğin kadar hücum et! Golcün kadarsın! Önde oynamanın, orta sahada oyun üstünlüğünü almanın bir nedeni var. Gol atabildiğin kadar iyi takımsın. Gelin görün ki; şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe'nin santrforu yok! Tamam şimdiye kadar skor katkısı yapan futbolcular vardı. Ama böyle bir ortamda maç kazanmak gerçekten çok zor. Belki de tek alabileceğin kupanın çeyrek finali için oynarken Tedesco, topuyla, tüfeğiyle çıktı sahaya... Ligde hangi takımıyla dövüşüyorsa onunla! Karşılaşmanın uzatmalara gitmesi, hafta sonu ölüm- kalım maçına çıkacak Fenerbahçe için en kötü ihtimaldi.

        7

        "İLK 60 DAKİKA F.BAHÇE'NİN ÖZETİYDİ"

        Banu Yelkovan (Hürriyet): Konya'da akşamın uzunca bir bölümü, kaybedenin eleneceği bir çeyrek final maçı için fazla ağır, fazla renksiz, fazla heyecansız aktı. İki taraf da farklı sebeplerle bu maçı kazanmayı çok istiyordu ama kazanma arzusu mu daha ağır bastı, kaybetme korkusu mu tartışılır. İlk 60 dakika, Fenerbahçe’nin tanıdık bir özetiydi. Topu tutan, oyunu kontrol eden, rakip yarı sahada daha fazla görünen bir takım. Ama kontrol ile tehdit arasındaki ince çizgi, bir türlü geçilemedi.

        8

        "BU POZİSYONA VAR KARIŞAMAZ"

        Mustafa Çulcu (Fotomaç): Her geçen gün modern ve karakterli hakemlikten uzaklaşan duygularıyla hareket eden duruma, rüzgara, iklime göre uygulama yapan bir nesil oluştu! Aşmamız gereken temel sorunumuz bu. 116'da Semedo-Kramer pozisyonunda Konyaspor penaltı bekledi. 118'de Erkan Engin ile yine bir VAR uygulama skandalı yaşandı. Hakemin OFR'de bu kadar uzun süre izleyerek verdiği penaltı ''açık ve bariz hata'' değildir. 120+2'de atılan goldeki penaltıyı hakem sahada vermiş olsa karara saygı duyarız lakin bu gri pozisyona VAR asla karışamaz.

        9
        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
