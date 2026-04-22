        Rafet El Roman: Sipariş üzerine milli şarkı yapılmaz - Magazin haberleri

        Rafet El Roman: Sipariş üzerine milli şarkı yapılmaz

        24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı için 'Dolu Dizgin' şarkısını hazırlayan Rafet El Roman, "Sipariş üzerine şarkı yapılmaz" dedi

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 07:40 Güncelleme:
        "Sipariş üzerine milli şarkı yapılmaz"

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Rafet El Roman, ticari girişimlerinden Milli Takım için yazdığı şarkıya kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Ticaretle ilgili kendisine sorulan soruları yanıtlayan şarkıcı, "Ticareti hiç tavsiye etmem. Herkes bildiği işi yapmalı; müzisyenseniz müzik, oyuncuysanız oyunculuk yapın. Ben bu işlere hiç girişmedim, kimseye de kalkışmasını önermem" dedi.

        "HIZA VE MACERAYA İLGİM YOK"

        Almanya ve Türkiye arasında mekik dokuyan şarkıcı, "Sürekli gidip geliyorum. Bu durum kültürel ve kişisel anlamda bize çok şey katıyor. Yarın konserler için New York ve Chicago'ya gideceğim" diye konuştu. Hayatında heyecan arayışına yer olmadığını belirten Roman, yaşam tarzına dair şunları söyledi: Hıza ve maceraya ilgim yok. Paraşütçü arkadaşlarım davet etti; uçağa bindim ama atlamadım. Bungee jumping için platforma çıktım, yine vazgeçtim. Hayatımda hiç motosiklet kullanmadım, bisikleti tercih ediyorum. Spor arabaları da sevmiyorum; benim için önemli olan otomobilin konforlu olması.

        "BİR KUPA İÇİN TEK BİR ŞARKI YETERLİ OLMAZ"

        Dünya Kupası'na katılacak olan A Milli Futbol Takımı için bir şarkı hazırladığını duyuran Rafet El Roman, "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak, adı 'Dolu Dizgin'... Takımımız çok iyi, çok yetenekli futbolcularımız var. Bu yüzden şansımızın yüksek olduğuna inanıyorum. Daha önce iki kez Avrupa Kupası için şarkı yazmıştım. Bence daha çok şarkı yapılması lazım, bir kupa için tek bir şarkı yeterli olmaz. Diğer şarkı yapan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        "EĞER SİPARİŞ VARSA O ŞARKIDAN HAYIR GELMEZ"

        Yıldız Tilbe'nin Milli Takım şarkısı tartışmalarına dair, "Ben yaparsam küfürlü olur" şeklindeki çıkışına da değinen Rafet El Roman, "Şarkı yapmak için o duygunun içinden gelmesi lazım; kendiniz yazmalı ve hissetmelisiniz. Bir ayağım Türkiye'de, bir ayağım yurt dışında olduğu için vatan ve bayrak denince yüreğim iki kat daha fazla coşuyor. Eğer sipariş varsa o şarkıdan hayır gelmez; sipariş üzerine şarkı yapılmaz. 'Şuna yaptırıyoruz' gibi söylemler duyuluyor ama bu şekilde yapılan işler samimi olmaz. Bunu da yanlış buluyorum" açıklamasında bulundu.

        Ayrıca Mart ayında evleneceğini duyuran El Roman, muhabirlerin bu yöndeki sorularını kısa ve net bir şekilde, "Olacak" diyerek yanıtladı.

