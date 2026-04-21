        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu! Güreşte tarihe geçti

        Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Macar rakibi Darius Attila Vitek'i mağlup ederek altın madalya kazandı ve Avrupa'da en çok şampiyon olan güreşçi olarak güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 21:26 Güncelleme:
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!

        Rıza Kayaalp, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde rekor için mindere geldi. Milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Darius Attila Vitek ile karşılaştı.

        Günün son müsabakasında dünya ikincisi rakibini 7-1 yenen Rıza, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak güreş tarihine geçti. Rıza, Türk bayrağını öperek minderde şampiyonluk turu attı.

        Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olan milli güreşçi, adını spor tarihine "altın" harflerle yazdırdı.

        Organizasyon tarihinde 15 kez finalde güreşen Rıza, 13 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

        Avrupa şampiyonalarına damga vuran milli sporcu; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 ve 2026 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

        "Yaşayan efsane" Rıza Kayaalp, Tiran'daki şampiyonada dün son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı, çeyrek finalde de Rus Marat Kamparov'u mağlup etti.

        Rıza'nın 4-0 önde olduğu yarı final maçında Belaruslu Pavel Hlinchuk, yaptığı kural dışı hareket nedeniyle maçtan diskalifiye edildi.

        5 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU, 3 OLİMPİYAT MADALYASI VAR

        Arnavutluk'ta rekor kıran milli güreşçi, kariyerinde dünya şampiyonalarında 5 kez kürsünün zirvesine çıktı.

        Tecrübeli güreşçi, 2011 (İstanbul), 2015 (Las Vegas), 2017 (Paris), 2019 (Astana) ve 2022 (Belgrad) yıllarında dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

        Dünya şampiyonalarında ayrıca 3 gümüş ve 2 bronz madalya alan Rıza, organizasyon tarihinde 10 madalya kazanma başarısı gösterdi.

        Rıza Kayaalp, olimpiyatlarda ise 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

        GURUR TABLOSU

        Milli sporcunun, toplam 28 madalya kazandığı Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda elde ettiği başarılar şöyle:

        Altın Gümüş Bronz
        Avrupa Şampiyonası 13 2 -
        Dünya Şampiyonası 5 3 2
        Olimpiyatlar - 1 2
        Toplam 18 6 4

        MİNDERE ÇIKTI, REKORU KIRDI!

        Rıza, altın madalyayı alarak Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu ve güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdırdı.

        Organizasyon tarihinde 15. kez finalde güreşen Rıza, Avrupa şampiyonalarında daha önce 12 altın ve 2 gümüş madalya aldı.

        Avrupa şampiyonalarına damga vurun milli güreşçi; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düştü, cansız bedeni 2 saat sonra bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde düğün sonrası misafir olarak bir aile dostunun yakındaki evine gitmeye çalışan eski muhtar Adem Duraman, apartman bahçesinde yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

