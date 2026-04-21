Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha: Ruslan Malinovskyi
Önümüzdeki yıl için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sezon sonunda Genoa ile sözleşmesi bitecek Ruslan Malinovskyi ile prensip anlaşmasına vardı.
Giriş: 21 Nisan 2026 - 18:53
Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, orta saha transferinde prensip anlaşmasına vardı.
PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARILDI
Bordo-mavili ekip 33 yaşındaki Ruslan Malinovskyi ile prensip anlaşmasına vardı.
Genoa ile sözleşmesi bitecek Ukraynalı orta saha için bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Deneyimli isimle 3 yıllık sözleşme imzalanacak.