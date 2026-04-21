Işın Karaca'dan İrem Helvacıoğlu'na destek

Geçtiğimiz yıl Sora ismini verdiği kızlarını kucaklarına alan oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, dört gün önce 1.5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı.

İkilinin altı aylık kızları Sora'nın velayeti anneye verildi. İrem Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verebilmek için Ural Kaspar ile anlaştığı ortaya çıktı. Kaspar'ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına 'Helvacıoğlu' soyadının verilmesini kabul ettiği öğrenildi. İddiaya göre; Ural Kaspar, ayrılık sürecinde oyuncuya "Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam" dedi. Bunun üzerine Helvacıoğlu da "O zaman soyadını da verme" diyerek rest çekti. İşletmeci "Olur" yanıtını verince de boşanma protokolüne çocuğun soyadıyla ilgili madde dahil edildi.

Kızı Mia'ya 2018 yılında mahkeme kararıyla kendi soyadını veren şarkıcı Işın Karaca da İrem Helvacıoğlu'na destek verdi. Karaca, "Bu işin erkeği-kadını kalmamış. Ama bil ki biz kadınlar aslan gibi evlatlar yetiştiriyoruz. Hem de kendi soyadımızla!" sözleriyle destek verdi.

Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan, hırsızlık ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelmiş, ünlü şarkıcı kızının bu olaylardan etkilenmemesi için soyadının değiştirilmesini talep etmişti.

Karaca ile Doğan, 2011-2013 yılları arasında evli kalmıştı.