Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Fenerbahçe Domenico Tedesco'dan penaltı ve Galatasaray derbisi sözleri!

        Domenico Tedesco'dan penaltı ve Galatasaray derbisi sözleri!

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor'a 120+2'de penaltıdan yediği golle 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 00:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Tümosan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "VAR VERDİYSE PENALTIDIR"

        VAR böyle bir penaltı veriyorsa kabul etmeliyiz, demek ki penaltıdır. Rizespor maçında yemiş olduğumuz gol bizi etkiledi. Gerçek bu.

        "İSTEDİĞİMİZ RUHU GÖSTEREMEDİK"

        İstediğimiz ruhu maçın başında göremedik. Bana göre en iyi oynadığımız periyot, uzatmaların ilk yarısıydı. O ilk 15 dakikalık periyotta dominant bir oyun sergiledik. Topu çevirmeyi başardık. Yön değiştirdik, pozisyonlara girdik. Çok net girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Böylesine bir eleme maçında eğer gol atamazsanız bir sonraki tura gitmeniz çok zor olur. Çünkü maç 120 dakika oynanıyor. Gol atamadıktan sonra penaltıdan, kontrataktan veya duran toptan gol yiyebiliyorsunuz. Benim için takımın problemi 3, 4 belki 5 net pozisyonu değerlendiremememizdi.

        "TAKIM DERBİDE ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAK"

        Yola devam etmeliyiz. Takım derbide elinden gelenin en iyisini yapacak. Büyük maçlarda çok iyi performans gösterdiler. Öncelikle toparlanmalıyız. 120 dakikada oynadılar. Galatasaray'dan 1 gün önce oynadık ama 120 dakika oynadık bu maçı. Derbi öncesi birkaç antrenmanımız olacak.

        "ASENSIO DERBİYE YETİŞECEKTİR"

        Guendouzi'nin aslında ofansif bir yaklaşımı da var. Kendisini '8,5' diye nitelendirebiliriz. Hatta zaman zaman '10' bile oynayabilir. Bence bugün sorun, Talisca'nın ilk 11'de olup olmaması veya sonradan girmesi değil girdiğimiz pozisyonları değerlendiremememizdi. Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz.

        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım

        ABD Başkanı Donald Trump, "Görüşmelerde bir ilerleme sağlanması halinde İranlı liderlerle görüşmeye hazırım" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ateşkesi uzatacağım"
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tartışığı eşini öldürdü
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Gıda hurafeleri avcısı gıdadaki komplo teorilerini anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
