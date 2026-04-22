Domenico Tedesco'dan penaltı ve Galatasaray derbisi sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Tümosan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"VAR VERDİYSE PENALTIDIR"

VAR böyle bir penaltı veriyorsa kabul etmeliyiz, demek ki penaltıdır. Rizespor maçında yemiş olduğumuz gol bizi etkiledi. Gerçek bu.

"İSTEDİĞİMİZ RUHU GÖSTEREMEDİK"

İstediğimiz ruhu maçın başında göremedik. Bana göre en iyi oynadığımız periyot, uzatmaların ilk yarısıydı. O ilk 15 dakikalık periyotta dominant bir oyun sergiledik. Topu çevirmeyi başardık. Yön değiştirdik, pozisyonlara girdik. Çok net girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Böylesine bir eleme maçında eğer gol atamazsanız bir sonraki tura gitmeniz çok zor olur. Çünkü maç 120 dakika oynanıyor. Gol atamadıktan sonra penaltıdan, kontrataktan veya duran toptan gol yiyebiliyorsunuz. Benim için takımın problemi 3, 4 belki 5 net pozisyonu değerlendiremememizdi.

"TAKIM DERBİDE ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAK"

Yola devam etmeliyiz. Takım derbide elinden gelenin en iyisini yapacak. Büyük maçlarda çok iyi performans gösterdiler. Öncelikle toparlanmalıyız. 120 dakikada oynadılar. Galatasaray'dan 1 gün önce oynadık ama 120 dakika oynadık bu maçı. Derbi öncesi birkaç antrenmanımız olacak.

"ASENSIO DERBİYE YETİŞECEKTİR"

Guendouzi'nin aslında ofansif bir yaklaşımı da var. Kendisini '8,5' diye nitelendirebiliriz. Hatta zaman zaman '10' bile oynayabilir. Bence bugün sorun, Talisca'nın ilk 11'de olup olmaması veya sonradan girmesi değil girdiğimiz pozisyonları değerlendiremememizdi. Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz.