        Haberler Dünya Donald Trump'tan ateşkesi uzatma kararı | Dış Haberler

        Donald Trump'tan ateşkesi uzatma kararı

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya dair teklifini sunana kadar ateşkes süresini uzatma kadarı aldığını belirtti. ABD Başkanı, "(İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım." ifadesini kullandı.

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 23:25 Güncelleme:
        "Ateşkesi uzatacağım"

        ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu.

        ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereler konusundaki belirsizlik sürerken, Truth Social hesabından önemli bir açıklama yaptı.

        Trump, İran yönetiminin "bölünmüş" olduğunu savunarak, Pakistan'ın da ateşkesle ilgili talebini dikkate alarak, bugün sona erecek olan geçici ateşkesi uzattığını açıkladı.

        ABD Başkanı Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

        "İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

