Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        TFF, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. İşte merakla beklenen VAR konuşmaları...

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 20:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

        Kayıtlarda Fenerbahçe-Çaykur Rizespor, mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor ve Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmalarındaki pozisyonlar yer aldı.

        FENERBAHÇE'NİN PENALTISI

        VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum. Temas noktasıyla başlayacağım.

        Adnan Deniz Kayatepe: Evet abi.

        VAR: Önce topu kimin oynadığını gösteriyorum.

        Adnan Deniz Kayatepe: Farklı açın var mı hocam? Mavili oyuncu önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu müdahale ediyor. Diğer açıdan bir daha göstersene hocam.

        VAR: Tamam hemen veriyorum.

        Adnan Deniz Kayatepe: Tamam penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum.

        VAR: Tamamdır.

        GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

        VAR: Potansiyel bir ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum.

        Batuhan Kolak: Tamamdır geldim, ekrandayım.

        VAR: Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum senden. Oynatıyorum şimdi.

        Batuhan Kolak: Hangi oyuncudan bahsediyoruz?

        VAR: İlk bu oyuncudan bahsediyorum.

        Batuhan Kolak: "Tamam, ön direkteki Yunus'tan bahsediyorsun.

        VAR: Yunus'tan bahsediyorum. Coğrafi olarak ofsayt Yunus şu an. Kontrol ettik onu. Bir açım daha var oradan da izleteceğim sana.

        Batuhan Kolak: Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam.

        VAR: Yunus ofsayt pozisyonunda evet.

        Batuhan Kolak: Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın? Sacunma oyuncusunun hamlesine bakacağım.

        VAR: Tamam, oynatıyoruz.

        Batuhan Kolak: Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum. Oyunu ofsayt ile başlıyorum.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tunceli Valisine 5 suçtan tutuklama talebi
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Tartışığı eşini öldürdü
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
