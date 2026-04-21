Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

Kayıtlarda Fenerbahçe-Çaykur Rizespor, mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor ve Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmalarındaki pozisyonlar yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN PENALTISI

VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum. Temas noktasıyla başlayacağım.

Adnan Deniz Kayatepe: Evet abi.

VAR: Önce topu kimin oynadığını gösteriyorum.

Adnan Deniz Kayatepe: Farklı açın var mı hocam? Mavili oyuncu önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu müdahale ediyor. Diğer açıdan bir daha göstersene hocam.

VAR: Tamam hemen veriyorum.

Adnan Deniz Kayatepe: Tamam penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum.

VAR: Tamamdır.

GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

VAR: Potansiyel bir ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum.

Batuhan Kolak: Tamamdır geldim, ekrandayım.

VAR: Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum senden. Oynatıyorum şimdi.

Batuhan Kolak: Hangi oyuncudan bahsediyoruz?

VAR: İlk bu oyuncudan bahsediyorum.

Batuhan Kolak: "Tamam, ön direkteki Yunus'tan bahsediyorsun.

VAR: Yunus'tan bahsediyorum. Coğrafi olarak ofsayt Yunus şu an. Kontrol ettik onu. Bir açım daha var oradan da izleteceğim sana.

Batuhan Kolak: Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam.

VAR: Yunus ofsayt pozisyonunda evet.

Batuhan Kolak: Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın? Sacunma oyuncusunun hamlesine bakacağım.

VAR: Tamam, oynatıyoruz.

Batuhan Kolak: Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum. Oyunu ofsayt ile başlıyorum.