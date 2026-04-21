        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Tümosan Konyaspor Fenerbahçe Konyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Konyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Konyaspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynanacak Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertliler kazanarak turnuvada yarı finale yükselen taraf olmak istiyor. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçında kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 19:28 Güncelleme:
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

        HAKEM: Ozan Ergün

        SAAT: 20.30

        YAYIN: ATV

        Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Diogo, Muleka.

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Guendouzi, Kerem, Musaba, Cherif.

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

        Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçında kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.

        Kupada C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler; Beşiktaş, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu ikinci sırada tamamladı.

        Grupta Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybederken diğer rakiplerini mağlup ederek 9 puan topladı.

        FENERBHAÇE'DE 2 EKSİK

        Fenerbahçe'de 2 isim forma giyemiyor.

        Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez'in yanı sıra Marco Asensio, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakıyor.

        KUPADA 4. RANDEVU

        Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.

        2002-2003 sezonunda tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadelede Konyaspor sahasında 1-0 kazanarak Fenerbahçe'yi kupanın dışına itmişti.

        İki ekip 2015-2016 sezonunda ise kupa yarı finalinde eşleşti. Çift maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda Fenerbahçe ilk müsabakayı deplasmanda 3-0, ikinci karşılaşmayı ise sahasında 2-0 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

