ABD Başkanı Trump: İran ateşkesi birçok kez ihlal etti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran hattında sağlanan geçici ateşkesin sonlanmasına bir gün kala paylaştığı mesajında "İran ateşkesi birçok kez ihlal etti" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın açıklaması, Washington ve Tahran yönetiminin Pakistan'da ikinci tur müzakereler için bir araya gelip gelmeyeceğini ilişkin belirsizliği sürdürdüğü anlarda geldi.

Trump, Truth Social'da yaptığı kısa paylaşımda, İran'ın ateşkes anlaşmasını "çok sayıda kez ihlal ettiğini" öne sürdü. Ancak Trump, söz konusu ihlallerin ne olduğuna dair herhangi bir ayrıntı vermedi.

Trump, pazar günü de İran'ı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere ateş açmakla suçlamış ve bunun yarın sona erecek ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu iddia etmişti.

Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise ateşkesi ihlal eden tarafın, su yoluna abluka uygulayan Washington yönetimi olduğunu söyledi.