        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: İran ateşkesi birçok kez ihlal etti | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: İran ateşkesi birçok kez ihlal etti

        ABD Başkanı Trump, İran ile ABD arasında Pakistan'da yapılması beklenen ikinci tur görüşmelerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğü saatlerde yeni bir açıklama yaptı. Trump, İran'ın ateşkesi birçok kez ihlal ettiğini savundu

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 14:34 Güncelleme:
        Trump: İran ateşkesi birçok kez ihlal etti

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran hattında sağlanan geçici ateşkesin sonlanmasına bir gün kala paylaştığı mesajında "İran ateşkesi birçok kez ihlal etti" dedi.

        ABD Başkanı Trump'ın açıklaması, Washington ve Tahran yönetiminin Pakistan'da ikinci tur müzakereler için bir araya gelip gelmeyeceğini ilişkin belirsizliği sürdürdüğü anlarda geldi.

        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump, Truth Social'da yaptığı kısa paylaşımda, İran'ın ateşkes anlaşmasını "çok sayıda kez ihlal ettiğini" öne sürdü. Ancak Trump, söz konusu ihlallerin ne olduğuna dair herhangi bir ayrıntı vermedi.

        Trump, pazar günü de İran'ı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere ateş açmakla suçlamış ve bunun yarın sona erecek ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu iddia etmişti.

        Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise ateşkesi ihlal eden tarafın, su yoluna abluka uygulayan Washington yönetimi olduğunu söyledi.

        Ana Haber Bülteni - 18 Nisan 2026 (Hürmüz Ne Zaman Açılacak?)

        İran'ın uranyumu ne olacak? ABD-İran uranyumda anlaştı mı? Müzakere masası tehlikede mi? İsrail Lübnan'da ateşkesi bozar mı? Hürmüz tekrar ne zaman açılır? Ana Haber Bülteni'ni Semiha Şahin sundu.

