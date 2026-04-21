        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor karşısında: İşte muhtemel 11'ler!

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor karşısında: İşte muhtemel 11'ler!

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynanacak Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertliler kazanarak turnuvada yarı finale yükselen taraf olmak istiyor. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçında kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 09:50
        1

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçında kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.

        2

        Kupada C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler; Beşiktaş, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu ikinci sırada tamamladı.

        Grupta Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybederken diğer rakiplerini mağlup ederek 9 puan topladı.

        3

        F.BAHÇE'DE 2 EKSİK

        Fenerbahçe'de bugün oynanacak mücadelede 2 isim forma giyemeyecek.

        Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez'in yanı sıra Marco Asensio, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

        4

        KUPADA 4. RANDEVU

        Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.

        2002-2003 sezonunda tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadelede Konyaspor sahasında 1-0 kazanarak Fenerbahçe'yi kupanın dışına itmişti.

        İki ekip 2015-2016 sezonunda ise kupa yarı finalinde eşleşti. Çift maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda Fenerbahçe ilk müsabakayı deplasmanda 3-0, ikinci karşılaşmayı ise sahasında 2-0 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

        5

        KONYASPOR'UN KUPA YOLU

        Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan katılan Konyaspor, 12 Bingölspor'u 4-2 mağlup etti. Bir sonraki turda Muş Spor'u deplasmanda 4-1'lik skorla geçen yeşil-beyazlılar adını gruplara yazdırdı. Grup aşamasında Antalyaspor'u 1-0 yenen Konyaspor, daha sonra sırasıyla Bodrum FK'yı 2-1, Aliağa Futbol'u 5-0, Eyüpspor'u 1-0 da mağlup etti.

        6

        MUHTEMEL 11'LER:

        Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.

        7

        Fenerbahçe: Tarık, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Fred, Oğuz, Cherif.

        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        Aşk yeniden
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Arazi satışında sert düşüş
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
