Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı: Bankalar Birliği, Dikilitaş Projesi, sponsorluk anlaşmaları, transfer!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde, HT Spor yorumcuları Gökhan Keskin ve Sercan Dikme ile HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç sordu; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yanıtladı.

İşte Adalı'nın açıklamaları:

"BEŞİKTAŞ SEVGİSİ"

"Beşiktaş tutkusunu her zaman soruyorlar; bunun bir tarifi yok. Benim için bambaşka bir şey. Vazgeçeceğim bir tutku değil, hayatımın bir parçası."

🦅 Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, HT Spor’da!



🎙️ Serdal Adalı: Beşiktaş tutkusunu her zaman soruyorlar; bunun bir tarifi yok. Benim için bambaşka bir şey. Vazgeçeceğim bir tutku değil, hayatımın bir parçası.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhgowM pic.twitter.com/ZwjfewbPMX — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"TABLO ÇOK FARKLIYDI"

"Göreve geldiğimiz ilk gün beklediğimiz tablo ile gördüğümüz tablo çok farklıydı. Mali kısmını bir kenara bırakacak olursak, manevi kısmı da öyleydi. Kimin ne iş yaptığı belli değildi. Bunlar bizi en çok zorlayan noktalar oldu. Mali kısmı da beklenen rakamlardan bir o kadar daha fazlaydı. Yılbaşına kadar olan kısım 30-35 Milyon euro konuşulurken, Mayıs'ta 100 milyon euroları buldu. Bunları hatırlatmak istiyorum. 1,5 sene içinde ne uzun vadeli sponsorluklardan para alabildik, ne localardan para alabildik. Sıfır gelir ve kısa vadede 80-100 Milyon euro arası borç vardı. Allah'a çok şükür öndedi. Burası Beşiktaş, Beşiktaş'ın bu rakamları ödemesi çok abartı değil! O günkü karşılaştığımız tablo, bir iş adamı gözüyle baktığımızda anlatılabilir gibi değildi. -100 Milyon Euro'dan bugünlere geldik. Yönetim kurulum çok iyi, kendi işlerini bırakıp her gün kulüpteler. Onlara da teşekkür ederim, bugüne kadar geldik."

🤔 16 aylık görev süresi nasıl geçti?



🎙️ Serdal Adalı: Göreve geldiğimiz ilk gün, beklediğimiz tablo ile gördüğümüz tablo arasında gerçekten çok büyük fark vardı. Mali kısmını bir tarafa bırakacak olursak, işin manevi tarafında da kulüp içindeki dengelerin bozulmuş olması, kimin… pic.twitter.com/p19DoYgYyd — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"16 AYDA, 300 MİLYON EURO"

"Geldiğimizden beri 16 ayda, 300 Milyon euro para ödemişimiz! Sermaye artışı beklediğimiz gibi olmadı. Camia ayda 5 milyon dolar faiz ödediğini bilmiyordu. Ben bunu söyledim, diğer kulüpler de bankalar birliğinden çıkmayı konuştu."

"BEN DE ÇOK İYİ BİLİRİM, 'BANKALAR BİRLİĞI’NDEN ÇIKTIK' DEMEYİ"

"Geçtiğimiz 3 ayda, Bankalar Birliği’nin içinde olan bir bankaya olan borcumuzu ödedik. Son 1 aylık süreçte de Tüpraş ve Beko ile yaptığımız sponsorluk anlaşmaları sayesinde yaklaşık 50 milyon dolarlık bir tutarı Bankalar Birliği’ne yatırdık. Bankanın ana parasını ödedik. Borcu; 1 yılı ödemesiz, 3 yıl ödemeli olacak şekilde vadeye yaydık ve Emlak Konut’un “Dikilitaş” projesinden gelecek gelire bağladık. Bugün istesek, dönüp diğer bankayı da kapatabiliriz. Ama önümüze ne çıkacağını bilmiyoruz. Biz beklemek ve önümüzü görmek istiyoruz. Ben de çok iyi bilirim, 'Bankalar Birliği’nden çıktık' demeyi; peki sonra? Bunun sonrası da var."

📌 "Ben de çok iyi bilirim, 'Bankalar Birliği’nden çıktık' demeyi"



🎙️ Serdal Adalı: Geçtiğimiz 3 ayda, Bankalar Birliği’nin içinde olan bir bankaya olan borcumuzu ödedik. Son 1 aylık süreçte de Tüpraş ve Beko ile yaptığımız sponsorluk anlaşmaları sayesinde yaklaşık 50 milyon… pic.twitter.com/hECXxxU2Cr — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"RAHMİ BEYE TEŞEKKÜR EDERİM"

"3 senelik sözleşme yaptık. Aldık parayı. Tüpraş'a, Rahmi Bey'e teşekkür ediyorum. 'Bankayı kapatacağız' dedik, 'Alın evladım, götürün kapatın' dedi. Tekte Aldık, götürdük, bankaya yatırdık. Geçtiğimiz sene, 10 milyar TL ödediğimiz borç arttı! Senede 50 milyon dolar faiz ödüyorsunuz… Beşiktaş JK’ın senelik geliri bu!"

🦅 Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, HT Spor’da!



🎙️ Serdal Adalı: 3 senelik sözleşme yaptık. Aldık parayı. Tüpraş'a, Rahmi Bey'e teşekkür ediyorum. 'Bankayı kapatacağız' dedik, 'Alın evladım, götürün kapatın' dedi. Tekte Aldık, götürdük, bankaya yatırdık. Geçtiğimiz sene, 10… pic.twitter.com/ibRzHJ80V5 — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"FORMA SPONSORLUĞUNDAN 2.6 MİLYON EURO BEDEL ALACAĞIZ"

"2 Milyon 600 bin euro alacağız senelik Nike'tan. 850 bin alıyorduk Adidas'tan. Şimdi bu çıplak gelir. Senede 2,5 Milyon euroluk A Takım malzeme bedeli var. Adidas'tan bunu parayla alıyorduk. Bunu ödemeyeceğiz Nike'a. Rakip takımın rakamları ile kıyaslanıyor... Rakamlar doğru ama 700 bin forma garantisi vermiş! Ben nasıl vereceğim bu garantiyi? Geçtiğimiz sene 230 bin! Ben de 700 bin forma garantisi versem, rakipten daha çok gelirim olur. Bizim 250 bin garantimiz var, 700 bin garanti edersek, %30 fazla alırdık. 700 bin forma satamazlarsa, bizim rakamlarımıza yaklaşırlar. Bende veririm forma garantisi. Yapamadığımız zaman ne olacak? O günün alkışı güzel! O işlerde biz yokuz!

🦅 Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, HT Spor’da!



🎙️ Serdal Adalı: Forma sponsorluğundan 2.6 milyon € civarında bir bedel alacağız. Bundan önceki anlaşma ise yıllık 850 bin € idi.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhgowM pic.twitter.com/SjDfk5LZPE — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ AMA PLANLADIĞIMIZ GÜN ÇIKACAĞIZ"

"Bankalar Birliği’nden çıkacağız ama planladığımız gün, Dikilitaş’ta temelini attığımız gün ve satışlar başladığında… Dikilitaş’tan gelen parayla borçları öderiz ama Beşiktaş üç sene sonra yine aynı duruma gelir! Bankalara borç 128 milyon dolardı; faizle 180 milyon dolar olacaktı. Şimdi 50 milyon dolar! Dört senede ödeyeceğiz. Beşiktaş bunu öder! Maliye Bakanımızın yanına gittim. Borcu ödeyeceğimizi söylediğimde güldü. ‘İlk defa borcunu ödemek isteyen başkan görüyorum’ dedi. Beşiktaş JK kimseye muhtaç olmadı; kendi geliriyle kendi işini yaptı. Tüpraş’tan 30 milyon dolar aldık, istesek başka türlü kullanabilirdik."

🦅 "Bankalar Birliği’nden çıkacağız ama planladığımız gün çıkacağız"



🎙️ Serdal Adalı: Bankalar Birliği’nden çıkacağız ama planladığımız gün, Dikilitaş’ta temelini attığımız gün ve satışlar başladığında… Dikilitaş’tan gelen parayla borçları öderiz ama Beşiktaş üç sene sonra yine… pic.twitter.com/X1tm1MhNlI — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"BEŞİKTAŞ KİMSEYE MUHTAÇ OLMADI"

"Maliye Bakanımızın yanına gittim, borcu ödeyeceğimizi söylediğimde güldü. 'İlk defa borcunu ödemek isteyen başkan görüyorum' dedi. Beşiktaş kimseye muhtaç olmadı, kendi geliri ile kendi işini yaptı. 30 milyon dolar aldık Tüpraş'tan, istesek başka türlü kullanabilirdik."

"ARROYO ÜSTÜN YETENEK AMA UYMADI"

"Başkan oldum, üç gün sonra transfer dönemi başladı. O transfer döneminde kiralık almayı ben de bilirdim. 4,5 milyon euro limit vardı, zar zor 6 milyon euroya çıktık. Onu seçmedik, iki tane genç aldık. Parasını sponsorluklardan aldık, UEFA kuralları gereği söyleyemiyoruz ama aldık. Beşiktaş'a maliyeti olmadı. Çocuklar olmadı... Keny Arroyo üstün yetenek ama uyum sürecini atlatamadı. Bizim de hatamız olabilir."

🦅 Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, HT Spor’da!



🎙️ Serdal Adalı: Beşiktaş’ın transfer yapma limiti 4.5 milyon euroydu, işte zar zor 6’lara, 6.5’lara çıktık. Ben de bilirdim, götürüp o 5-6 milyon euroyu üç tane kiralık oyuncuya verip getirmeyi. Onu seçmedik. Dedik ki biz… pic.twitter.com/bT5oXfspF8 — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"SON SAHİBİ OLACAĞIMIZ FUTBOLCU ALMAK İSTEMİYORUZ"

"130 milyon Euro’luk transfer yapmışız... Ya 130 milyon Euro’luk transferi, eğer biz 72-73 milyon Euro’luk bir satış-kiralama yapmasaydık yapabilir miydik? Bunun parayla alakası yok. Medya ve camia olarak futbolcularımızı kıymetsizleştirme çabası var. Tammy Abraham’a geldiği zaman 'çöp' dediler. Biz 5-5.5 milyon Euro da kar ettik. Son devre arası transferlerde de bana göre başarı oranı en yüksek devre arası transferleri oldu. Sahada, sonuçlarda istediğimizi alabildik mi? Belki alamamış olabiliriz, bunun da başka sebepleri var. İşte hepimizin, artık tüm Türkiye’nin konuşmaktan sıkıldığı bir hakem hadisemiz var."

🔹"Biz hiçbir şekilde son sahibi olacağımız futbolcu almak istemiyoruz."



🎙️ Serdal Adalı: 130 milyon Euro’luk transfer yapmışız... Ya 130 milyon Euro’luk transferi, eğer biz 72-73 milyon Euro’luk bir satış-kiralama yapmasaydık yapabilir miydik? Bunun parayla alakası yok. Medya… pic.twitter.com/3GnRYcAtZU — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"DİKİLİTAŞ'TAN 17 MİLYAR TL CİVARINDA TEKLİF GELDİ"

"Dikilitaş ihalesi yapıldı, toplu konut projesi geliştirildi. Yaklaşık 17 milyar TL civarında bir minimum teklif geldi. Yani '17 milyardan daha aşağı olmayacak' demek bu. O günkü emlak satışları yükselir, iyi bir seviyeye gelirse, benim tahminim o rakamlara ulaşacağı yönünde. Bizden kaynaklanan 35-40 civarında haciz vardı; bunları temizlemeye çalışıyoruz. Bunları da bitirirsek, bu ay içinde yaklaşık 2,2 milyar TL civarında bir para Beşiktaş JK’ın kasasına girecek. Hedef, 3 sene içinde bitirmek. Sözleşmemizde de bu var. Bizim hedefimiz, Dikilitaş’tan gelen gelirin bir kısmıyla yeni bir proje üretmek. 'İnşaat firması mıyız? Biz spor kulübüyüz.' Ama başka türlü rakiplerle rekabet etmenin yolu yok. Diğer kulüpler gelir elde ediyor; biz ise 5 senedir hiçbir şey yapmamışız. Bizim, Dikilitaş projesi gibi bir projeye daha imza atmamız gerekiyor. İstediğimiz futbol takımını oluşturana kadar bunu devam ettirmemiz lazım."

🦅 Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, HT Spor’da!



🎙️ Serdal Adalı: Dikilitaş ihalesi yapıldı, toplu konut projesi geliştirildi. Yaklaşık 17 milyar TL civarında bir minimum teklif geldi. Yani '17 milyardan daha aşağı olmayacak' demek bu. O günkü emlak satışları yükselir, iyi bir… pic.twitter.com/8Bx4SVuTlP — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ EUROCUP'I KAZANMAK"

"Birinci önceliğimiz EuroCup’ı kazanmak. Kazandıktan sonra EuroLeague’de olacağız tabii ki. İki ayrı sponsorla ön görüşmelerimizi az çok yaptık. Onlar da kendi değerlendirmelerini yapıyor. Yani EuroLeague’de devamlılığın olması lazım. Bütün iş bütçeye bakıyor."

🦅 Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, HT Spor’da!



🎙️ Serdal Adalı: Birinci önceliğimiz EuroCup’ı kazanmak. Kazandıktan sonra EuroLeague’de olacağız tabii ki. İki ayrı sponsorla ön görüşmelerimizi az çok yaptık. Onlar da kendi değerlendirmelerini yapıyor. Yani EuroLeague’de… pic.twitter.com/cLBdcNYcC3 — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"BASKETBOL İÇİN İYİ BİR SPONSOR HEDEFİMİZ VAR"

"Yayın geliri inşallah düzelir. 15 milyon dolar civarında yeni sponsorluk anlaşması yapmışız. Mevcutlardan bahsetmiyorum, yeni yapılan anlaşmalar. Bu sene basketbolda anlaşmamız bitecek. Aklımda 1-2 sponsor var, onlarla da ayrı ayrı görüşeceğim. EuroCup'ı kazanıp Beşiktaş’ın müzesine götürmek… Onun için de iyi bir sponsor hedefimiz var."

🦅 Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, HT Spor’da!



🎙️ Serdal Adalı: Yayın geliri inşallah düzelir. 15 milyon dolar civarında yeni sponsorluk anlaşması yapmışız. Mevcutlardan bahsetmiyorum, yeni yapılan anlaşmalar.



Bu sene basketbolda anlaşmamız bitecek. Aklımda 1-2 sponsor var,… pic.twitter.com/cqMjrDIkqH — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"MUÇİ VE SEMİH'İN OPSİYONLARINI İNŞALLAH KULLANMAZLAR"

"Yurt dışına kiralık gönderdiğimiz oyuncuların bazıları ile yollar ayrılacak. Muçi'nin satın alma opsiyonu 10 Mayıs'ta bitiyor. Semih'inki de haziran ayının başı olması lazım. Kullanırlarsa yapacak bir şey yok. İnşallah ikisini de kullanmazlar. Çünkü o paralara yerini dolduracak oyuncu almam çok zor. İndirim konuşmadık."

💥 "Semih ve Muçi'nin opsiyonunu umarım kullanmazlar!"



🎙️ Serdal Adalı: Muçi'nin satın alma opsiyonu 10 Mayıs'ta bitiyor. Semih'inki de haziran ayının başı olması lazım. Kullanırlarsa yapacak bir şey yok. İnşallah ikisini de kullanmazlar. Çünkü o paralara yerini dolduracak… pic.twitter.com/hnge098Afi — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"EL BILAL TOURE BENİM DE HOCANIN DA İSTEDİĞİ BİR FUTBOLCU"

"Bilal Touré, geçtiğimiz transfer sezonunda en fazla uğraştığım, emek verdiğim ve en fazla para verdiğimiz kiralık oyunculardan biri. Çok isteyerek aldık. Bana göre hem yaşı, futbolu ve karakteri itibarıyla Beşiktaş’a gerekli bir futbolcu. Bir takım sakatlıklar yaşadı, biraz geride kaldı. Onunla da sohbet ediyoruz. Düzgün bir çocuk. “Ben kalmak istiyorum” dedi. Hedefimiz kupayı almak. Ondan sonra da gidip kulübünün başkanlarıyla görüşeceğim. Biraz sıkıntılı başkanları var. Devre arasında da sohbet oldu. “Görüşelim, bu işi bitirelim” dedik. Devre arasında da “Gelecek mi, kalacak mı?” konusu vardı. Tesadüf mü bilmiyorum, 1-2 hafta sonra sakatlandı. Benim de, hocanın da istediği bir futbolcu. Başkanları ile tanıdık arkadaşlarımız çıktı, hallederiz diye konuştuk. Her transfer zor. Kalmasını arzu ediyoruz."

🦅 "Bilal Touré, benim de, hocanın da istediği bir futbolcu"



🎙️ Serdal Adalı: Bilal Touré, geçtiğimiz transfer sezonunda en fazla uğraştığım, emek verdiğim ve en fazla para verdiğimiz kiralık oyunculardan biri. Çok isteyerek aldık. Bana göre hem yaşı, futbolu ve karakteri… pic.twitter.com/dwa5Eyc72O — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"QUARESMA'DAN SONRA"

"Sol kanat problemi var! Ricardo Quaresma'dan sonra gelen, gelecek kanat oyuncusunu ben de dahil, istediğimiz düzeyde görmüyoruz! Ama yok! Alacağız sol kanat... Sol bek eksiğimiz var. Kampa yetişti, yetişmedi baskısı yapmasınlar kimseye. Önümüzde Dünya Kupası var. Biz oynayan başarılı oyuncuları almak istedik. Yine öyle olacak. Emmanuel Agbadu yanına stoper alabiliriz. Orayı yedeklememiz lazım. Vedalaşma olursa, kiralık oyunculardan olur. Bonservisini aldığımız ama beğenmediğimiz bir oyuncu yok."

🎙️ Serdal Adalı: Mevkiler aşağı yukarı belli; bir sol kanat eksiğimiz var, bir de sol bek eksiğimiz var.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhgowM pic.twitter.com/jaes8is5AM — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"KİMSE SEZON ÖNCESİ KAMPA YETİŞTİ, YETİŞMEDİ DEMESİN"

"Önümüzde bir Dünya Kupası var. Kimse sezon öncesi kampa yetişti, yetişmedi demesin. Çünkü bizim transfer etmek istediğimiz oyuncuların hepsi oynayan, kendi takımlarında başarılı oyuncular."

🎙️ Serdal Adalı: Önümüzde bir Dünya Kupası var. Kimse sezon öncesi kampa yetişti, yetişmedi demesin. Çünkü bizim transfer etmek istediğimiz oyuncuların hepsi oynayan, kendi takımlarında başarılı oyuncular.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhgowM pic.twitter.com/95EhN49dHJ — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"ORKUN KÖKÇÜ BU KONUDA BİRAZ "ÇATLAK"

"Vedalaşma durumu olursa, kiralıklar içinden gidecek futbolcular olacak. Onun haricinde bonservisini aldığımız ve kimsenin beğenmediği bir futbolcumuz yok. Ben çok Beşiktaşlı gördüm. Orkun Kökçü bu konuda biraz “çatlak”; Beşiktaş ile kalkıp Beşiktaş ile yatan bir kaptanımız var. Orkun, Beşiktaş’ta şampiyonluk görmeden ben “Git” desem gitmez. Pazarlığa kapalı bir futbolcu. Telefonda, “Beşiktaş’tan başka nereye geleceğim?” dedi ve geldi. Önünde çok büyük fırsatlar vardı. Babası, bizden başka gelen teklifleri gösterdi: Avrupa, Suudi Arabistan… Gitmedi ama çocuk."

🦅 "Orkun, bu konuda birazcık "çatlak" Beşiktaş'la kalkıp Beşiktaş'la yatan bir kaptanımız var"



🎙️ Serdal Adalı: Vedalaşma durumu olursa, kiralıklar içinden gidecek futbolcular olacak. Onun haricinde bonservisini aldığımız ve kimsenin beğenmediği bir futbolcumuz yok.



Ben çok… pic.twitter.com/ApoJdUamWw — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"EN AZ 5 KALİTELİ TRANSFER YAPACAĞIZ"

"En az 5 tane daha kaliteli transfer yapacağız. Orta sahaya olacak. Gedson Fernandes, Rusya'da mutlu. Futbol direktörleri ile arada konuşuyoruz ve mutlu. Ama bilmiyorum, her hafta gündeme geliyor. Çocuk orada futbolcunu oynuyor ve mutlu. Gedson'u takip ediyorum, acaba bilmediğim bir şey, mutsuzluğu mu var diye... Takımında Türk hoca da var, soruyorum. Mutlu olduğu söyleniyor."

🎙️ Serdal Adalı: En az 5 tane daha çok kaliteli transfer yapacağız.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhgowM pic.twitter.com/7u8XKof47U — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"YENİ KALECİ PLANIMIZ VAR"

"Ersin Destanoğlu ile henüz görüşmedik. İkinci yarı performansından memnunum. Kötü oynadığında çok eleştirildi. Bu çocuğun önünü kapattım! Vicdan yapıyorum! Devre arası gitmesine izin vermedim, o da kaldı. Çok eleştiriler oldu ona yönelik. Ondan önce de çok teklifler gelmiş, gitmeyeceğini söylemişler ve yine kalmış. Takımın en düşük maaş alanlarından biri. Bu sefer kal demeyeceğim, kalmak isterse yarın sözleşme imalarız. Ancak bir tane kaleci alacağız. Devre arası 17 tane kaleci ile görüşmedik. 15'i ile siz kafanızda görüştünüz. 3 kaleci ile görüştük ama olmadı. Kısmet de olmadı. Sergen Hoca da bu ekiple idare edebileceğini söyledi. Ben de başkan olarak risk almak istemedim. Allah esirgesin, Ersin'e bir şey olsa kalecimiz olmayacak mı? Rakiplerde görüyoruz, 'Hocamız istemedi, almadık' deniyor. Devis Vazquez'i Roma'dan aldık. Yeni sene için kaleci planımız var."

🎙️ Serdal Adalı: Ersin ile henüz oturup konuşmadık. Son ikinci devredeki performansından da gayet memnunum. Ama bir kaleci almayı düşünüyoruz. Yani Ersin kalsa da almayı düşünüyoruz.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhgowM pic.twitter.com/jRS1bjUd9t — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"SERGEN HOCA KİMİ İSTEDİYSE ALDIK"

"Sergen Hoca kimi istediyse aldık, her halde memnundur durumda. Hoca ile abi-kardeş ilişkimiz var. Başkan-teknik direktör ilişkimiz yok. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kardeşini kaybetti, üzücü süreç geçirdi. İnşallah başarılı olur... Onun başarılı olması, bizim başarılı olmamız. İstediğimiz transferleri yaparsak, Allah'ın izniyle şampiyonluğa oynarız. Ciddi ve tek hedefe odaklanmış şekilde sezona başlamak istiyoruz."

🎙️ Serdal Adalı: Devre arasında yapılan transferlerde Sergen Yalçın kimi istediyse onu alıp geldik.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhgowM pic.twitter.com/b6vTzWZN8v — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"3 İSİM İÇİN KARAR VERMEDİK"

" Jota Silva, Cengiz Ünder ve Kristjan Asllani’nin bonservisleri konusunda henüz bir karar yok. Ancak şunu söyleyeyim: Sahada kendini vermeyen futbolcuyu, bedava bile olsa Beşiktaş JK’a almam! Dünkü maç hayal kırıklığı oldu. Yine eskisi gibi vurdumduymaz bir hava gördüm gibi… Perşembe günü kupa maçı var, kafada o maç var. Ümraniye’de motive eksikliğini sezer gibi oldum maç öncesi. Gereken yapıldı ama olmadı. Çok üzüldüm. Geçen seneki kadro olsa, bir savunman olurdu ama ikinci yarıdaki oyun ve sahadaki futbolcu kardeşlerimin duruşunu beğenmedim. Onu da kendilerine de söyleyeceğim."

🦅 Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, HT Spor’da!



🎙️ Serdal Adalı: Jota Silva, Cengiz Ünder ve Kristjan Asllani’nin bonservisleri konusunda henüz bir karar yok. Ancak şunu söyleyeyim: Sahada kendini vermeyen futbolcuyu, bedava bile olsa Beşiktaş JK’a almam!



Dünkü maç hayal… pic.twitter.com/fAh86RN3W2 — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"EDUARD GRAF ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR"

"Eduard Graf çalışmalarına devam ediyor. Ağırlıklı olarak alt yapı ve genç yeteneklere bakıyor. Serkan Reçber, takım planlamasını Sergen Yalçın ile birlikte yapıyor; “Hangi bölgeye kim olabilir, kim nerede oynayabilir?” şeklinde planlamayı oturup değerlendiriyorlar."

🦅 Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, HT Spor’da!



🎙️ Serdal Adalı: Eduard Graf çalışmalarına devam ediyor. Ağırlıklı olarak alt yapı ve genç yeteneklere bakıyor. Serkan Reçber, takım planlamasını Sergen Yalçın ile birlikte yapıyor; “Hangi bölgeye kim olabilir, kim nerede… pic.twitter.com/xhCgS10DRS — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"YAZ TRANSFER DÖNEMİ İÇİN BİR BÜTÇE YOK"

"Yaz transfer dönemi için belirlenen bir bütçe yok, ucu açık. UEFA kriterlerini de kontrol ederek gerekenleri yapacağız."

🦅 Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, HT Spor’da!



🎙️ Serdal Adalı: Yaz transfer dönemi için belirlenen bir bütçe yok, ucu açık. UEFA kriterlerini de kontrol ederek gerekenleri yapacağız.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhgowM pic.twitter.com/eV9h6VuP7L — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"TRANSFER KONUSUNDA BİZE İNANSINLAR, GÜVENSİNLER"

"Dünya Kupası’na bizden 4-5 oyuncu gidecek. Eminim ki turnuva devam ederken teklifler gelecek. Görüşmem bile! Sergen Yalçın ve Serkan Reçber’in üzerinde çalıştığı isimlerin %60-70’i Dünya Kupası’nda oynayacak futbolcular. “Bunları kampa kadar yetiştiririm” diyen yalan söyler. İnsanlara da hayal kurdurmanın manası yok. Hiç kimse acele etmeyecek ama transfer konusunda da bize bir inansınlar, güvensinler ya! Yetiştiremeyeceğimiz bir transfer olmaz ya! Kimi istiyorsak gideriz, son günde olsa alır geliriz! Acele etmeyeceğiz, yetiştireceğiz diye de Beşiktaş’ın parasını sokağa atmam, attırmam da!"

🦅 "Transfer konusunda da bize bir inansınlar, güvensinler ya!"



🎙️ Serdal Adalı: Dünya Kupası’na bizden 4-5 oyuncu gidecek. Eminim ki turnuva devam ederken teklifler gelecek. Görüşmem bile!



Sergen Yalçın ve Serkan Reçber’in üzerinde çalıştığı isimlerin %60-70’i Dünya Kupası’nda… pic.twitter.com/suToka3SPg — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"TRABZON BİZDEN DAHA SONRA GELİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

" Ertuğrul Doğan’a teşekkür ediyorum. Bunu ben daha önce de söyledim. Bir türlü belirlenemeyen bir yapıdan bahsediliyor ama bir türlü de belirlenemeyen o yapı; özellikle geçen sezondan başlayıp bu sezon da devam ederek iki camianın sinir uçlarıyla oynamak için ellerinden ne gelirse yaptılar. Ama işte kimin daha fazla hakkı yenildiği konusunda; herhalde Trabzon bizden daha sonra gelir diye düşünüyorum."

🎙️ Serdal Adalı: Ertuğrul Doğan’a teşekkür ediyorum. Bunu ben daha önce de söyledim. Bir türlü belirlenemeyen bir yapıdan bahsediliyor ama bir türlü de belirlenemeyen o yapı; özellikle geçen sezondan başlayıp bu sezon da devam ederek iki camianın sinir uçlarıyla oynamak için… https://t.co/QdoUEQ2syf pic.twitter.com/Biz6SvJDNl — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"EN AZ 20 PUANIMIZ HAKEM HATALARINDAN GİTTİ!"

"Ben bunun çalışmasını yaptırdım; en az 20 puanımız hakem hatalarından dolayı gitti. TFF’ye bunları gösterdik ve 'haklısınız' dediler. İsteyenle, Beşiktaş’ın 20 puanı nerede kaybettiğini, hangi maçlarda kaybettiğini tek tek oturup anlatırım. 2 puan yanılırım; yani 18 olur ama 17 olmaz. O kadar iddialıyım."

🎙️ Serdal Adalı: Ben bunun çalışmasını yaptırdım; en az 20 puanımız hakem hatalarından dolayı gitti. TFF’ye bunları gösterdik ve 'haklısınız' dediler. İsteyenle, Beşiktaş’ın 20 puanı nerede kaybettiğini, hangi maçlarda kaybettiğini tek tek oturup anlatırım. 2 puan yanılırım; yani… pic.twitter.com/SEYechQNLu — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"BU MHK BAŞKANI VE YARDIMCISI İLE OLMAZ!"

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun her zaman destekçileri oldum ama Merkez Hakem Kurulu konusunda aynı fikirde değiliz. Ne zaman sıkıntı yaşasak, hep haklı olduğumuzu söylediler. Hiç haksız olduğumuzu söylemediler. Hakem hata yapabilir ama tüm dünyada uygulanan VAR düzgün çalışmazsa ve oraya hâkim olamazsanız, bunlar olur. Maçlardan sonra çizgiyi tartışıyoruz; ayağa bastı mı falan… MHK Başkanı yeni bir laf uydurdu: ‘Border’ falan… Geçecekler onları! eşiktaş aleyhine VAR’da karar alınıyor, ertesi hafta başka takımın maçında ‘Border sınırında, VAR müdahale etmedi’ oluyor. u MHK Başkanı ve yardımcısı ile olmaz! Samsunspor maçının hakemi Gürcan Hasova hata yaptı ama güzel maç yönetti. Sonuca etki etmedi. Genç hakemler olsun, bunu destekliyoruz. enç hakemler olsun ama kafasını çeviren hakem de var! Portekizli eğitmenler var ama Dünya Kupası’nda bir tane Türk hakem yok! Koyarım kapının önüne!"

🎙️ Serdal Adalı: Türkiye Futbol Federasyonu’nun her zaman destekçileri oldum ama Merkez Hakem Kurulu konusunda aynı fikirde değiliz. Ne zaman sıkıntı yaşasak, hep haklı olduğumuzu söylediler. Hiç haksız olduğumuzu söylemediler. Hakem hata yapabilir ama tüm dünyada uygulanan VAR… pic.twitter.com/IgEho7ZL1a — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"MHK'NIN İÇİNDE KÖTÜ NİYETLİ OLAN ÇOK"

"MHK’nın içinde kötü niyetli olan çok. Yine lafımı söyleyeceğim, isteyen istediği cezayı verir: Bu MHK Başkanı ve yardımcısıyla Türk futbolu bir adım ileriye gitmez. Bu kadar şikayetten sonra federasyon başkanımızın ve yönetim kurulunun buna bir hal çaresi bulacağını tahmin ediyorum. Ama önümüzdeki sezon bu MHK ile gitmez; yani bunu herkes bilsin."

🎙️ Serdal Adalı: MHK’nın içinde kötü niyetli olan çok. Yine lafımı söyleyeceğim, isteyen istediği cezayı verir: Bu MHK Başkanı ve yardımcısıyla Türk futbolu bir adım ileriye gitmez.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhfQHe pic.twitter.com/Hesx0sFEBI — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"GENÇ OYUNCU KONTENJANINI 5 YAPALIM DEDİK"

"Genç oyuncu kontenjanını 5 yapalım dedik. Bana göre bu, Türk futboluna yapılacak en büyük iyiliktir. Kulüpler de gidip yaşlı oyunculara para vermekten kurtulur. O parayı genç çocuklara yatırım yapar; bir müddet sonra da kulüpler bunun faydasını görür."