Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel cumartesi gecesi tutuklanmıştı.

"HASTANE KAYITLARI SİLİNMİŞTİ"

DHA'daki habere göre Gülistan Doku’nun, hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

ESKİ BAŞHEKİM TUTUKLANDI

Özdemir, o dönem görev yaptığı hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında Tunceli Adliyesi’ne sevk edildi. Özdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPTI

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Çağdaş Özdemir, 2018 ve 2021 yılları arasında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi, 2022 yılına kadar ise Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmıştı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonelin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

10 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Dokunun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Dokunun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tuncay Sonel'in Erzurum Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri sürüyor.