        Haberler Gündem 3. Sayfa Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı - En son haberler | Son dakika haberleri

        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı

        Gülistan Doku'nun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 13:10 Güncelleme:
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı

        Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel cumartesi gecesi tutuklanmıştı.

        "HASTANE KAYITLARI SİLİNMİŞTİ"

        DHA'daki habere göre Gülistan Doku’nun, hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        ESKİ BAŞHEKİM TUTUKLANDI

        Özdemir, o dönem görev yaptığı hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında Tunceli Adliyesi’ne sevk edildi. Özdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        İL SAĞLIK MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPTI

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Çağdaş Özdemir, 2018 ve 2021 yılları arasında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi, 2022 yılına kadar ise Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmıştı.

        15 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonelin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        10 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

        Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Dokunun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Dokunun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Tuncay Sonel'in Erzurum Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri sürüyor.

        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek