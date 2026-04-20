        Haberler Gündem Devrilip metro köprüsünün ayağına çarpan motosikletteki Zeynep Su yaşamını yitirdi

        Adana'da arkadaşının kullandığı motosikletle evine dönmek isteyen 16 yaşındaki Zeynep Su Acar, devrilen aracın köprü ayağına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ortaya çıkan görüntüler yürekleri burktu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 22:12 Güncelleme:
        Acı kaza saniye saniye kamerada

        Adana’da devrilip, metro köprüsünün ayağına çarpan motosikletteki Zeynep Su Acar (16) hayatını kaybetti, Ercan Aydın (18) ise ağır yaralandı.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezindeki kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar, arkadaşı Ercan Aydın’ın kullandığı motosikletle evine gitmek için yola çıktı. Yolda ilerlerken Aydın’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet, metro köprüsünün ayağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aydın ile Acar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Su Acar, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

        REKLAM

        Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Acar’ın cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Hastanede tedavisi devam eden Ercan Aydın’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Adana'da Zeynep Su Acar'ın öldüğü, Ercan Aydın'ın ise ağır yaralandığı motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Aydın'ın kullandığı motosikletin refüjdeki taşa değdikten sonra kontrolden çıktığı, arkada oturan Zeynep Su Acar'ın savrularak metro köprüsünün ayağına çarptığı görüldü.

