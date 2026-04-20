Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı!

        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı canlı yayında HT Spor'un konuğu. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde, HT Spor yorumcuları Gökhan Keskin ve Sercan Dikme ile HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç soruyor; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yanıtlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 21:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Adalı!

        HT Spor özel röportajlarına devam ediyor. HT Spor'un canlı yayındaki konuğu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı.

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde, HT Spor yorumcuları Gökhan Keskin ve Sercan Dikme ile HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç soruyor; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yanıtlıyor.

        İşte Adalı'nın açıklamaları:

        "BEŞİKTAŞ SEVGİSİ"

        "Beşiktaş tutkusunu her zaman soruyorlar; bunun bir tarifi yok. Benim için bambaşka bir şey. Vazgeçeceğim bir tutku değil, hayatımın bir parçası."

        "TABLO ÇOK FARKLIYDI"

        "Göreve geldiğimiz ilk gün beklediğimiz tablo ile gördüğümüz tablo çok farklıydı. Mali kısmını bir kenara bırakacak olursak, manevi kısmı da öyleydi. Kimin ne iş yaptığı belli değildi. Bunlar bizi en çok zorlayan noktalar oldu. Mali kısmı da beklenen rakamlardan bir o kadar daha fazlaydı. Yılbaşına kadar olan kısım 30-35 Milyon euro konuşulurken, Mayıs'ta 100 milyon euroları buldu. Bunları hatırlatmak istiyorum. 1,5 sene içinde ne uzun vadeli sponsorluklardan para alabildik, ne localardan para alabildik. Sıfır gelir ve kısa vadede 80-100 Milyon euro arası borç vardı. Allah'a çok şükür öndedi. Burası Beşiktaş, Beşiktaş'ın bu rakamları ödemesi çok abartı değil! O günkü karşılaştığımız tablo, bir iş adamı gözüyle baktığımızda anlatılabilir gibi değildi. -100 Milyon Euro'dan bugünlere geldik. Yönetim kurulum çok iyi, kendi işlerini bırakıp her gün kulüpteler. Onlara da teşekkür ederim, bugüne kadar geldik."

        REKLAM

        "16 AYDA, 300 MİLYON EURO"

        "Geldiğimizden beri 16 ayda, 300 Milyon euro para ödemişimiz! Sermaye artışı beklediğimiz gibi olmadı. Camia ayda 5 milyon dolar faiz ödediğini bilmiyordu. Ben bunu söyledim, diğer kulüpler de bankalar birliğinden çıkmayı konuştu."

        "BEN DE ÇOK İYİ BİLİRİM, 'BANKALAR BİRLİĞI’NDEN ÇIKTIK' DEMEYİ"

        "Geçtiğimiz 3 ayda, Bankalar Birliği’nin içinde olan bir bankaya olan borcumuzu ödedik. Son 1 aylık süreçte de Tüpraş ve Beko ile yaptığımız sponsorluk anlaşmaları sayesinde yaklaşık 50 milyon dolarlık bir tutarı Bankalar Birliği’ne yatırdık. Bankanın ana parasını ödedik. Borcu; 1 yılı ödemesiz, 3 yıl ödemeli olacak şekilde vadeye yaydık ve Emlak Konut’un “Dikilitaş” projesinden gelecek gelire bağladık. Bugün istesek, dönüp diğer bankayı da kapatabiliriz. Ama önümüze ne çıkacağını bilmiyoruz. Biz beklemek ve önümüzü görmek istiyoruz. Ben de çok iyi bilirim, 'Bankalar Birliği’nden çıktık' demeyi; peki sonra? Bunun sonrası da var."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Adalı!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş