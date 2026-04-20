CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı!

HT Spor özel röportajlarına devam ediyor. HT Spor'un canlı yayındaki konuğu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı.

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde, HT Spor yorumcuları Gökhan Keskin ve Sercan Dikme ile HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç soruyor; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yanıtlıyor.

İşte Adalı'nın açıklamaları:

"BEŞİKTAŞ SEVGİSİ"

"Beşiktaş tutkusunu her zaman soruyorlar; bunun bir tarifi yok. Benim için bambaşka bir şey. Vazgeçeceğim bir tutku değil, hayatımın bir parçası."

🦅 Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, HT Spor’da!



🎙️ Serdal Adalı: Beşiktaş tutkusunu her zaman soruyorlar; bunun bir tarifi yok. Benim için bambaşka bir şey. Vazgeçeceğim bir tutku değil, hayatımın bir parçası.



"TABLO ÇOK FARKLIYDI"

"Göreve geldiğimiz ilk gün beklediğimiz tablo ile gördüğümüz tablo çok farklıydı. Mali kısmını bir kenara bırakacak olursak, manevi kısmı da öyleydi. Kimin ne iş yaptığı belli değildi. Bunlar bizi en çok zorlayan noktalar oldu. Mali kısmı da beklenen rakamlardan bir o kadar daha fazlaydı. Yılbaşına kadar olan kısım 30-35 Milyon euro konuşulurken, Mayıs'ta 100 milyon euroları buldu. Bunları hatırlatmak istiyorum. 1,5 sene içinde ne uzun vadeli sponsorluklardan para alabildik, ne localardan para alabildik. Sıfır gelir ve kısa vadede 80-100 Milyon euro arası borç vardı. Allah'a çok şükür öndedi. Burası Beşiktaş, Beşiktaş'ın bu rakamları ödemesi çok abartı değil! O günkü karşılaştığımız tablo, bir iş adamı gözüyle baktığımızda anlatılabilir gibi değildi. -100 Milyon Euro'dan bugünlere geldik. Yönetim kurulum çok iyi, kendi işlerini bırakıp her gün kulüpteler. Onlara da teşekkür ederim, bugüne kadar geldik."

🤔 16 aylık görev süresi nasıl geçti?



🎙️ Serdal Adalı: Göreve geldiğimiz ilk gün, beklediğimiz tablo ile gördüğümüz tablo arasında gerçekten çok büyük fark vardı. Mali kısmını bir tarafa bırakacak olursak, işin manevi tarafında da kulüp içindeki dengelerin bozulmuş olması, kimin… pic.twitter.com/p19DoYgYyd — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"16 AYDA, 300 MİLYON EURO"

"Geldiğimizden beri 16 ayda, 300 Milyon euro para ödemişimiz! Sermaye artışı beklediğimiz gibi olmadı. Camia ayda 5 milyon dolar faiz ödediğini bilmiyordu. Ben bunu söyledim, diğer kulüpler de bankalar birliğinden çıkmayı konuştu."

"BEN DE ÇOK İYİ BİLİRİM, 'BANKALAR BİRLİĞI’NDEN ÇIKTIK' DEMEYİ"

"Geçtiğimiz 3 ayda, Bankalar Birliği’nin içinde olan bir bankaya olan borcumuzu ödedik. Son 1 aylık süreçte de Tüpraş ve Beko ile yaptığımız sponsorluk anlaşmaları sayesinde yaklaşık 50 milyon dolarlık bir tutarı Bankalar Birliği’ne yatırdık. Bankanın ana parasını ödedik. Borcu; 1 yılı ödemesiz, 3 yıl ödemeli olacak şekilde vadeye yaydık ve Emlak Konut’un “Dikilitaş” projesinden gelecek gelire bağladık. Bugün istesek, dönüp diğer bankayı da kapatabiliriz. Ama önümüze ne çıkacağını bilmiyoruz. Biz beklemek ve önümüzü görmek istiyoruz. Ben de çok iyi bilirim, 'Bankalar Birliği’nden çıktık' demeyi; peki sonra? Bunun sonrası da var."