        Okul saldırılarında 72 il Cumhuriyet Başsavcılığınca 661 hesap sahibi hakkında soruşturma! | Son dakika haberleri

        Okul saldırılarında 72 il Cumhuriyet Başsavcılığınca 661 hesap sahibi hakkında soruşturma!

        İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okul saldırılarına ilişkin 72 il Cumhuriyet Başsavcılığınca toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 14:40 Güncelleme:
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarına ilişkin 72 il Cumhuriyet Başsavcılığınca toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

        İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okul saldırılarına ilişkin soruşturmaların çok yönlü sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, yayın yasağına rağmen paylaşım yaptığı belirlenen 661 hesap sahibi hakkında işlem başlatıldığı, bunlardan 68’inin tutuklandığı belirtildi. Paylaşımın devamında şu ifadelere yer verildi:

        "Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri yayınlayan ya da halk arasında korku, kaygı, panik oluşturabilecek nitelikteki paylaşım yapan, resmî kurumların açıklamalarını itibarsızlaştırmak için yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, suçu ve suçluyu övüp alenen suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap ve paylaşım olduğu tespit edilmiştir.

        Bu hesaplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 68’i tutuklanmış, 127’si hakkında adli kontrol tedbiri ve 5’i hakkında Çocuk Koruma Kanunu tedbiri uygulanmış, 117’si serbest bırakılarak ailelerine teslim edilmiş, 95’i hakkında yakalama/tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 249 şüpheli gözaltında bulunmakta olup, 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir.

        Bu hesaplar arasında, özellikle milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan, okulları adres gösterip saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tedirginlik oluşturan çok sayıda hesap sahibi tespit edilmiştir. 275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı tespit edilerek gözaltına alınmış, adli makamlarca işlemleri devam etmektedir.

        Konu, başta Ankara, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Başsavcılıkları olmak üzere 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hassasiyetle takip edilmektedir. Süreç Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon halinde yürütülmektedir."

