Muğla'da, 16 Ağustos 2024'te Bodrum ilçesindeki Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta bulunan bir evde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul'da ikamet ettikleri öğrenilen Ayhan Seyat (30) ve Ferit Yıldız (32), yaşanan tartışma sonrası 4 kişilik bir grubun silahlı saldırısına uğradı.

Öldürülen Ayhan Seyat, 30 yaşındaydı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen şüpheliler, tabanca ile ates açarak Seyat ve Yıldız'ı vurduktan sonra kaçtı. Olayda Seyat ve Yıldız yaşamını yitirirken, polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Öldürülen Ferit Yıldız, 32 yaşındaydı.

14 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda Caner A., Erhan Ş., Muhammed A., Muhammed B.B., Arda Ramazan K., Ali K., Doğan S., Naim Y., Ersan A., Adem T, Hasan T., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y. gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı. Sanıklardan 7'si daha sonra tahliye oldu.

7 ŞÜPHELİ BERAAT ETTİ

Olayla ilgili karar duruşması Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Naim Y., Ersan A., Adem T., Hasan T., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y.'ye beraatına hükmetti.

7 SANIĞA CEZA YAĞDI

Tutuklu sanıklar Ali K., Doğan S.’ye 30’ar yıl verilirken; Arda Ramazan K., Caner A., Erhan Ş., Muhammed A. ve Muhammed Burak B. ise 2 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.