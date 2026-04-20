        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İki kişiyi öldürmüşlerdi... Kumbahçe cinayetinde ceza yağdı | Muğla haberleri | Son dakika haberleri

        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetinde ceza yağdı!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 yaşındaki Ayhan Seyat ile 32 yaşındaki Ferit Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan 14 sanık hakkında karar verildi. Sanıklardan 5'ine, 2 kere ağırlaştırılmış müebbet, 2'ine 30'ar yıl hapis cezası verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 14:51
        Muğla'da, 16 Ağustos 2024'te Bodrum ilçesindeki Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta bulunan bir evde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul'da ikamet ettikleri öğrenilen Ayhan Seyat (30) ve Ferit Yıldız (32), yaşanan tartışma sonrası 4 kişilik bir grubun silahlı saldırısına uğradı.

        Öldürülen Ayhan Seyat, 30 yaşındaydı.
        İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Eve gelen şüpheliler, tabanca ile ates açarak Seyat ve Yıldız'ı vurduktan sonra kaçtı. Olayda Seyat ve Yıldız yaşamını yitirirken, polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

        Öldürülen Ferit Yıldız, 32 yaşındaydı.
        14 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

        Operasyonlarda Caner A., Erhan Ş., Muhammed A., Muhammed B.B., Arda Ramazan K., Ali K., Doğan S., Naim Y., Ersan A., Adem T, Hasan T., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y. gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı. Sanıklardan 7'si daha sonra tahliye oldu.

        7 ŞÜPHELİ BERAAT ETTİ

        Olayla ilgili karar duruşması Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Naim Y., Ersan A., Adem T., Hasan T., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y.'ye beraatına hükmetti.

        7 SANIĞA CEZA YAĞDI

        Tutuklu sanıklar Ali K., Doğan S.’ye 30’ar yıl verilirken; Arda Ramazan K., Caner A., Erhan Ş., Muhammed A. ve Muhammed Burak B. ise 2 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Perdeleri tutuşturup evi kundakladılar! İki sevgili hayatını kaybetti!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arazi satışında sert düşüş
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
