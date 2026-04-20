Bariyerlere çarptı, yangın çıktı! Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
İzmir'de bariyerlere çarparak alev alan araçta hayatını kaybeden 25 yaşındaki genç doktor Beyza Nur Pürmüs hayatını kaybetmişti. Kahreden kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı
İzmir'in Menderes ilçesinde, otomobiliyle bariyere çarpan doktorun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.
AA'da yer alan habere göre İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde 18 Nisan'da yaşanan kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Beyza Nur Pürmüs'ün (25) kullandığı otomobilin gişelerin önündeki bariyere çarpması yer alıyor.
Pürmüs'ün kullandığı otomobil, 18 Nisan'da İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde beton bariyere çarpmış, kazanın etkisiyle araçta çıkan yangın söndürülmüş, yapılan incelemede Pürmüs'ün hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Pürmüs'ün, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği'nde araştırma görevlisi olarak doktorluk görevini sürdürdüğü öğrenilmişti.