Afyonkarahisar'da kan donduran olay, kent merkezi Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sevimgül Bodur (66) ve eşi Cemil Bodur (73), halı çırpma ve gürültü meselesinden dolayı dün üst kat komşuları olan Erhan İ. ve Nursel İ., ile tartıştı.

SİLAH VE POMPALI İLE ATEŞ AÇTI

Bu sabah erken saatlerde de iki taraf arasında yine tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Erhan İ. ve Nurhan İ., komşuları Sevimgül Bodur ile eşi Cemil Bodur'un üzerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.

KARI KOCA ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateşte Bodur çiftçi ağır yaralandı. Yaralanan karı koca çift çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

CİNAYETTEN SONRA KADES'E BASTILAR

Olayın ardından Erhan İ. ve Nursel İ., akıllara zarar bir şey yaparak Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) basarak yardım istediler. Bunun üzerine yaklaşık 4 dakika içerisinde bölgeye gelen polis ekipleri ise apartmana girdiklerinde karı koca çiftçi kanlar içinde buldu.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Vurulan çift hastaneye kaldırılırken, Erhan İ. ve Nursel İ. polis tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay sonrası savcılık tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.