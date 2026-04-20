Ebru Gündeş'ten 'estetik' itirafı
Konserinde estetik yaptırdığını itiraf eden Ebru Gündeş, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" dedi
Ebru Gündeş, 9 Nisan'da sosyal medya hesabından "Şapkasız çıkmadığımız günler" notu ile yayımladığı şapkalı fotoğrafı ile dikkat çekmişti.
İstanbullu sevenleriyle bir araya gelen şarkıcı, haftalar öncesinde yaptığı şapkalı paylaşımına açıklık getirdi.
"YARIM YÜZ GERDİRME AMELİYATI YAPTIRDIM"
Sahnede estetik yaptırdığını itiraf eden Ebru Gündeş, sevenlerine "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diye sordu.
"20 YAŞ GENÇ DURUYORSUN"
İltifat, kendisini en önden izleyen Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan geldi: 20 yaş genç duruyorsun.
Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın da kendisini en önden izlediğini gören Gündeş, "Şimdi güzelleştim. Baskı yapın Yılmaz Erdoğan beni 'Organize İşler'de oynatsın" dedi.