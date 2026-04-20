Bebek mamasından fare zehri çıktı

Avusturya'nın doğusundaki Burgenland bölgesinde havuç ve patates püresi içeren bir kavanoz HiPP bebek mamasının bir müşteri tarafından şikayet edildiği açıklandı. Yetkililer, bebeğin mamayı tüketmemiş olmasının büyük bir şans olduğunu söyledi.

KAVANOZ DIŞARIDAN MI AÇILDI?

İlk incelemelere göre kavanozun dışarıdan müdahale edilerek açıldığı değerlendiriliyor. Polis, piyasada en az bir zehirli kavanoz daha olabileceğini düşünürken, tüketicilere bu tür ürünleri nasıl ayırt edebileceklerine dair uyarılar yaptı.

Olayın bir şantaj girişimiyle bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ancak uyarının Alman yetkililerden geldiği ve benzer şekilde müdahale edilmiş ürünlerin Çekya ve Slovakya’da da ele geçirildiği bildirildi.

ŞİRKETTEN TOPLATMA KARARI

Almanya merkezli HiPP, cumartesi günü Avusturya’daki Spar mağazalarında satılan tüm kavanoz püre ürünlerini geri çağırdı. Şirket, bu ürünlerin tüketilmesinin hayati tehlike oluşturabileceğini açıkladı.

HiPP, geri çağırmanın ürün kalitesi ya da üretim hatasından kaynaklanmadığını, ürünlerin fabrikadan kusursuz durumda çıktığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, "Geri çağırma, yetkililer tarafından soruşturulan bir suç eylemiyle ilgilidir" denildi.

Yetkililer, incelenen kavanozlarda fare zehri bulunduğunu doğruladı.

MAĞAZALARDAN KALDIRILDI, UYARI YAPILDI

Spar zinciri, tedbir amaçlı olarak markaya ait bebek mamalarını diğer ülkelerdeki raflardan da kaldırdı. Avusturya Sağlık ve Gıda Güvenliği Ajansı, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

* Kavanoz kapağının hasarlı ya da açık olması

* Güvenlik bandının bulunmaması

* Olağandışı ya da bozulmuş koku

* Kavanozun alt kısmında kırmızı daireli beyaz etiket bulunması

Bu belirtileri taşıyan ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi istendi.

Ayrıca, Eurospar, Interspar ve Maximarkt mağazalarından alınan HiPP ürünlerinin iade edilerek ücretinin geri alınabileceği açıklandı.

KANAMA, AŞIRI HALSİZLİK YA DA SOLUKLUK BELİRTİLERİ HALİNDE "DOKTORA BAŞVURUN" UYARISI!

Yetkililer, bu mamaları tüketen bebeklerde kanama, aşırı halsizlik ya da solukluk gibi belirtiler görülmesi halinde derhal doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, diğer marketlerde satılan bebek mamalarının geri çağırmadan etkilenmediği ve HiPP markasının bebek sütlerinin de bu olaydan bağımsız olduğu belirtildi.

AVRUPA'DA BENZER VAKALAR

Olay, son aylarda bebek ürünlerinde yaşanan diğer geri çağırma vakalarının ardından geldi. Ocak ve şubat aylarında Nestlé ve Danone, bebek mamalarında kontaminasyon şüphesi nedeniyle 60’tan fazla ülkede ürünlerini geri çağırmıştı.

Söz konusu ürünlerin, mide bulantısı ve kusmaya yol açabilen “cereulide” adlı toksinle kirlenmiş olabileceği açıklanmıştı. İngiltere’de en az 36 bebeğin bu nedenle gıda zehirlenmesi yaşadığı, ancak vakaların hayati risk taşımadığı bildirilmişti.