        Haberler Dünyadan Tom Cruise 'Top Gun 3' ile Hollywood tarihinin en büyük kazancını elde etmeye hazırlanıyor

        Tom Cruise Hollywood tarihinin en büyük kazancını elde etmeye hazırlanıyor

        Tom Cruise'un, 'Top Gun 3'te yeniden savaş pilotu Pete 'Maverick' Mitchell rolüne bürünmek için Hollywood tarihinin en yüksek gelirli anlaşmasına imza attığı öğrenildi

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:22
        Hollywood'un en yüksek ücretini alacak

        1986 yapımı 'Top Gun' filminin 2022'deki devam filmi 'Top Gun: Maverick'ten 100 milyon dolar kazanan Tom Cruise, bu geliri, filmin devasa gişe gelirlerinden önemli bir pay almasını sağlayan anlaşma sayesinde elde etti. Şimdi 'Top Gun 3' için kolları sıvadığı öğrenilen Cruise'un tek bir filmden Hollywood tarihinin en büyük ücretini almaya hazırlandığı öğrenildi.

        63 yaşındaki Amerikalı oyuncunun, yeniden savaş pilotu Pete 'Maverick' Mitchell rolüne dönüşü için yaklaşık 135 milyon dolar kazanması bekleniyor. Cruise, gişe rekorları kıran bu seride yapımcı rolünü de tekrarlayacak.

        2028 yazında sinemalara gelmesi planlanan üçüncü 'Top Gun'dan 24 milyon doların üzerinde bir ücret alacağı ve kârın yaklaşık yüzde 8'ini kazanacağı bildirildi. Eğer 'Top Gun 3' ikinci filmin 1,5 milyar dolarlık hasılatını yakalarsa, Cruise 100 milyon dolardan fazla bir gelir elde edebilir.

        Paramount, geçen hafta Las Vegas CinemaCon'da 'Top Gun 3'ün çekileceğini duyurmuştu. Yapımcı Jerry Bruckheimer, ikinci 'Top Gun' filminin senaristlerinden Ehren Kruger'in senaryo üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

        Paramount'tan üst düzey bir yetkili, "Top Gun: Maverick, Tom'un kariyerinin en büyük filmiydi ve Covid'den sonra izleyicileri sinemalara geri getiren film oldu" açıklamasını yaptı. Cruise en son, 'Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma' filmiyle geçen yıl seyirci karşısına çıkmıştı.

