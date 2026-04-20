Togg'da otonom seviye 3 ve sağlık takibi yakında mümkün olabilir mi? Bosch'tan yanıt: Neden olmasın!

Mobiliteden ev teknolojilerine, sağlık çözümlerinden endüstriyel yeniliklere kadar birçok alanda öncü markalardan bir tanesi konumundaki küresel teknoloji lideri Bosch, Almanya’nın Stuttgart kentinde finansal sonuçlarını açıkladığı ve yeni teknolojilerini tanıttığı önemli bir basın buluşması düzenledi. Bu kapsamlı organizasyona Türkiye’den sınırlı sayıda gazeteci davet edildi.

Etkinlikte özellikle Bosch'un otonom sürüş ve araç içi sağlık teknolojilerindeki ilerlemeleri yakından inceleme fırsatı bulduk. Özellikle araçlara entegre edilen ileri seviye sensör ve yazılım sistemleri, mobiliteyi daha güvenli ve akıllı hale getirme potansiyeliyle dikkat çekti. Buluşmada Togg’un da sergilenmesiyle birlikte, bu teknolojilerin Türkiye’deki geleceği soru-cevap seansında masaya yatırıldı.

OTONOM SÜRÜŞTE SEVİYE 3 VE SAĞLIK TAKİBİ BİRLEŞİYOR

Bosch, üzerinde yoğun çalıştığı otonom sürüş seviyesini 3 (conditional automation) teknolojilerini etkinlikle tanıttı. Bu sistem, belirli koşullarda aracı sürücünün müdahalesi olmadan yönetebiliyor. Daha da önemlisi, araç içi sağlık izleme entegrasyonuyla sürücünün yorgunluğunu, kalp ritmini ve vücut sıcaklığını gerçek zamanlı olarak ölçüyor. Ani bir bilinç kaybı veya sağlık sorunu tespit edildiğinde ise araç, sürücüyü devre dışı bırakarak güvenli bir şekilde yol kenarına çekiliyor ve otomatik acil durum çağrısı yapıyor. Bu yenilik, sadece konfor değil, hayat kurtaran bir güvenlik katmanı sunuyor.

TOGG İLE İŞ BİRLİĞİ VE GELECEK İŞARETLERİ

Etkinlik alanında sergilenen Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg dikkatleri üzerine çekti. Bu fırsatla Bosch Mobilite’den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr.-Ing. Markus Heyn’e sorduk: “Otonom seviye 3 ve sağlık teknolojilerini yakında Togg’da da görebilir miyiz?” Heyn’in yanıtı net ve iyimserdi: “Bunun en net cevabını elbette Togg’daki arkadaşlarımıza sormanız gerekiyor. Ancak biz bu teknoloji üzerinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz, Togg da birlikte çalıştığımız firmalardan bir tanesi. İlerleyen dönemde otonom 3 ve diğer yenilikçi teknolojileri Togg’da da görmemek için bir sebep yok. Neden olmasın?” Bu açıklama, Bosch’un Togg ile mevcut iş birliğinin daha ileri seviyelere taşınabileceğine işaret ediyor ve Türkiye otomotiv ekosistemi için önemli bir potansiyel taşıyor.

Bosch’un Stuttgart’taki tanıtımları, otomotiv sektörünün sadece elektrikli değil, aynı zamanda otonom ve sağlık odaklı bir geleceğe doğru evrildiğini gösteriyor. Togg ile devam eden iş birliği, bu teknolojilerin Türkiye yollarında da yer bulması için umut verici bir zemin hazırlıyor. “Neden olmasın” cevabı, önümüzdeki dönemde daha somut adımlara dönüşebilir.

BOSCH TÜRKİYE’DEN TOGG’A ÖVGÜ: KELEBEK ETKİSİ

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, Togg ile olan iş birliğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. “Bosch olarak, başlangıcından bu yana Togg’un teknoloji ortağı olmaktan ve bu güçlü iş birliğiyle geliştirdiğimiz teknolojilerden memnuniyet duyuyoruz” diyen Korioth, şöyle devam etti: “Togg ile birlikte Türkiye’nin elektrikli araç pazarı bir büyüme yaşadı ve şu anda Avrupa’nın dördüncü en büyük pazarı haline geldi. Bu önemli süreçte, Bosch için bir elektrikli araç aplikasyon ve kalibrasyon yetkinlik merkezi olan Türkiye’deki mühendislik ekibimiz, bu alandaki uzmanlığını güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda kazandığı deneyimi Türkiye’deki tüm üniversite öğrencileriyle açık bir eğitim programı aracılığıyla paylaşıyor. Togg, aslında bu tür öncü projelerin sadece kendileri için değil, aynı zamanda tüm ekosistemlerinin gelişimi için de bir ‘kelebek etkisi’ yarattığının bir kanıtıdır.”

BU YIL İÇERİSİNDE YENİLİKLER DEVREDE OLABİLİR

Togg CEO'su Gürcan Karakaş da son dönemde yaptığı açıklamalarda kullanıcı beklentilerinin otonom sürüşte nasıl şekillendiğine dikkat çekiyor. Karakaş, son olarak katıldığı bir etkinlikte şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Bugün kullanıcılar A noktasından B noktasına otoyol hızlarında, örneğin uyuyarak gitmeyi talep etmiyor. Ancak sürüş sırasında yapılabilecek hataları minimize eden, geç fark edilen riskleri ortadan kaldıran teknolojilere oldukça açıklar. Togg olarak biz de halihazırda bunu sunuyoruz. Kullanıcıların büyük bölümü ise özellikle yoğun dur-kalk trafikte 30-40 km/s hızlara kadar otonom ilerleyebilen, çevresindeki trafiği ön, arka ve yanlardan izleyerek sürüşü kolaylaştıran ‘yoğun trafik asistanı’ gibi sistemleri talep ediyor. İstanbul gibi metropollerde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan uzun yolculukları daha az yorucu hale getirecek bu teknolojiyi de yıl içinde devreye almayı planlıyoruz.”

2025 FİNANSAL SONUÇLARI VE GELECEK HEDEFLERİ

Bosch, 2025 mali yılında yaklaşık 91 milyar Euro satış geliri elde ederek bir önceki yıla göre hafif bir artış kaydetti. Mobility sektöründe satışlar büyük ölçüde stabil kalırken, Avrupa’daki zayıf araç pazarı etkili oldu. Elektromobilite ve otonom sürüş gibi geleceğin alanlarında ise olumlu gelişmeler yaşandı, ancak planların gerisinde kalındı. CEO Markus Forschner (veya ilgili yönetim açıklamaları), zorlu pazar koşullarına rağmen yazılım, yapay zeka ve elektrifikasyon yatırımlarının öncelikli olduğunu vurguladı. Şirket, 2026 için satışlarda %2-5 büyüme ve operasyonel kar marjında iyileşme hedefliyor.

TÜRKİYE’DEKİ MÜHENDİSLİK GÜCÜ VE EKOSİSTEM ETKİSİ

Bosch’un Türkiye’deki mühendislik merkezi, elektrikli araç aplikasyon ve kalibrasyon konusunda önemli bir yetkinlik üssü haline geldi. Bu deneyim, yalnızca Togg gibi projelere değil, aynı zamanda üniversite öğrencilerine yönelik açık eğitim programlarıyla tüm sektöre katkı sağlıyor. Yerli otomobil projesinin yarattığı ivme, tedarik zincirinden Ar-Ge’ye kadar geniş bir ekosistemi harekete geçiriyor.