Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!

Trendyol 1. Lig'de son 3 haftaya lider giren Erzurumspor FK, Bodrum FK deplasmanından 1 puan alarak Süper Lig'e yükseldi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 36 haftada 79 puan toplayan mavi-beyazlılar, ligin bitimine 2 hafta kala adını Süper Lig'e yazdırmayı başardı.

5 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Erzurumspor, daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor adıyla iki kez Süper Lig'e yükselmişti. Mavi-beyazlı ekip, bu ligde tutunamayıp tekrar 1. Lig'e düşmüştü. Erzurum temsilcisi 5 yılın ardından Süper Lig'e 3. kez çıktı.

SON 18 HAFTADA SADECE 2 KEZ PUAN KAYBETTİ

Geçen aralık ayının sonlarında başlayan seriyle üst üste 12 maç kazanan ve bu serisi Ümraniyespor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle (3-1) sona eren takım, 12 müsabakalık periyotta rakip fileleri 38 kez havalandırıp kalesinde sadece 3 gol gördü.

İç sahada Kazım Karabekir Stadı'nı adeta bir "kale"ye çeviren Erzurum temsilcisi, son maçlarında taraftarının da desteğiyle ligin bitimine az bir süre kala kritik puanlar topladı. Özellikle şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup eden mavi-beyazlı ekip, aldığı bu galibiyetlerle sahasındaki gücünü perçinledi.

EROKSPOR'U YENEREK KRİTİK VİRAJI DÖNDÜ

Sadece Erzurum'da değil, dış sahada da rakiplerine şans tanımayan ekip, ligin 32. haftasında yine şampiyonluk mücadelesi veren takipçilerinden Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig yolunda kritik virajı dönmeyi başardı.

Son olarak 34. hafta mücadelesinde konuk olduğu İstanbulspor'u Sylla'nın son dakikalarda bulduğu golle 1-0 geçmeyi başaran Erzurumspor FK, en yakın takipçilerinin puan kaybı yaşadığı haftada liderliğini sağlamlaştırdı.

Mavi-beyazlı ekip, son 2 haftada ise Bandırmaspor ve Çorum FK (D) ile karşılaşacak.