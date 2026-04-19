Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!

        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!

        Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 17:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!

        Trendyol 1. Lig'de son 3 haftaya lider giren Erzurumspor FK, Bodrum FK deplasmanından 1 puan alarak Süper Lig'e yükseldi.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 36 haftada 79 puan toplayan mavi-beyazlılar, ligin bitimine 2 hafta kala adını Süper Lig'e yazdırmayı başardı.

        5 YILLIK HASRET SONA ERDİ

        Erzurumspor, daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor adıyla iki kez Süper Lig'e yükselmişti. Mavi-beyazlı ekip, bu ligde tutunamayıp tekrar 1. Lig'e düşmüştü. Erzurum temsilcisi 5 yılın ardından Süper Lig'e 3. kez çıktı.

        SON 18 HAFTADA SADECE 2 KEZ PUAN KAYBETTİ

        Geçen aralık ayının sonlarında başlayan seriyle üst üste 12 maç kazanan ve bu serisi Ümraniyespor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle (3-1) sona eren takım, 12 müsabakalık periyotta rakip fileleri 38 kez havalandırıp kalesinde sadece 3 gol gördü.

        İç sahada Kazım Karabekir Stadı'nı adeta bir "kale"ye çeviren Erzurum temsilcisi, son maçlarında taraftarının da desteğiyle ligin bitimine az bir süre kala kritik puanlar topladı. Özellikle şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup eden mavi-beyazlı ekip, aldığı bu galibiyetlerle sahasındaki gücünü perçinledi.

        EROKSPOR'U YENEREK KRİTİK VİRAJI DÖNDÜ

        Sadece Erzurum'da değil, dış sahada da rakiplerine şans tanımayan ekip, ligin 32. haftasında yine şampiyonluk mücadelesi veren takipçilerinden Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig yolunda kritik virajı dönmeyi başardı.

        Son olarak 34. hafta mücadelesinde konuk olduğu İstanbulspor'u Sylla'nın son dakikalarda bulduğu golle 1-0 geçmeyi başaran Erzurumspor FK, en yakın takipçilerinin puan kaybı yaşadığı haftada liderliğini sağlamlaştırdı.

        Mavi-beyazlı ekip, son 2 haftada ise Bandırmaspor ve Çorum FK (D) ile karşılaşacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
