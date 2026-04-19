        Yıldız Asyalı: Babam eşim tarafından darbedildi

        Yıldız Asyalı: Babam eşim tarafından darbedildi

        Geçtiğimiz yıl evlendiği Mustafa Semih Demirci tarafından darbedildiğini ileri sürerek hakkında uzaklaştırma kararı çıkaran Yıldız Asyalı, bu kez eşinin babası Ümit Asyalı'ya saldırdığını ve otomobillerini çaldığını iddia etti

        Giriş: 19 Nisan 2026 - 10:02
        "Babam eşim tarafından darbedildi"

        Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikâh masasına oturduğu Mustafa Semih Demirci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

        Eşi tarafından darbedildiğini ileri süren Asyalı, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Demirci'nin kendisine yaklaşmaya çalıştığını ileri sürerek vücudundaki morlukları paylaşmıştı.

        Yıldız Asyalı, "Yaklaşık 5 saat sonra kapımızın önüne geldi. Korkumuzdan annem ve babamın evindeyiz. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor" sözleriyle yaşadığı tedirginliği dile getirmişti.

        Asyalı, ayrıca "Bu kişi, benim ayrılmak istememi bahane ederek beni ilişkiye zorlayıp manipüle etmektedir. Sorunlarım olduğunu öne sürerek beni ezmek ve baskılamak için elinden geleni yapacaktır. Neden mi? Bunu size çok net söyleyebilirim: Benim kendimi kötü hissetmem, çöküşe geçmem ve depresyonda olduğumu göstermek için tüm bu adımları atacaktır. Evet, hukuki süreç başlamıştır. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için hapis istemi savcı tarafından kabul edilmiştir. Bu kişi beni suçlu göstermek için kendi kollarını kesip beni şikâyet etmiştir. Üstelik bunun şahitleri de vardır" açıklamasını yapmıştı.

        Yıldız Asyalı, ayrılık sürecinde olduğu Mustafa Semih Demirci'nin bu kez babası Ümit Asyalı'yı darbettiğini söyledi. Asyalı, paylaşımında "Babam da eşim tarafından darbedildi. Mustafa Semih Demirci isimli şahıs arabayı çaldı" ifadelerini kullandı.

