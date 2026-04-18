Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Zirveye Aslan pençesi!

        Zirveye Aslan pençesi!

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükselterek derbi öncesi büyük bir avantaj elde etti ve liderliğini pekiştirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 22:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle puan farkını 4'e yükselterek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

        Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 2. dakikada Mauro Icardi, 35. dakikada Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 yenen sarı-kırmızılılar puanını 71'e yükseltti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 67. dakikada Mbaye Niang'tan geldi.

        Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftada rakibiyle puan farkını 4'e yükseltmeyi başardı.

        2

        DERBİYE MORALLİ GİDİYOR

        Galatasaray, gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe derbisine 4 puan farkın vermiş olduğu moralle çıkacak.

        Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki kritik maçta rakibini sahasında yenerse puan farkını 7'ye çıkaracak ve son 3 haftaya büyük bir avantajla girecek.

        3

        ICARDI VE YUNUS 7 HAFTA SONRA GOLLE TANIŞTI

        Galatasaraylı futbolcular Icardi ile Yunus Akgün, Süper Lig'de 7 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

        4

        Ligdeki son golünü 22. haftada ikas Eyüpspor karşısında atan Galatasaray'ın kaptanı Icardi, sonraki 7 haftanın 6'sında forma giymesine rağmen gol kaydedememişti.

        Takımını 2. dakikada öne geçiren Arjantinli santrfor, ligdeki gol sayısını da 14'e yükseltti. Icardi gibi son golünü Eyüpspor filelerine gönderen Yunus Akgün de suskunluğunu başkentte bozdu ve bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

        5

        ICARDI'DEN EN SERİ GOL!

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig kariyerinin en hızlı golünü Gençlerbirliği'ne attı.

        Sarı-kırmızılıları 71. saniyede öne geçiren Tangocu santrfor, ligde en erken golünü kaydetmiş oldu.

        6

        SANE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

        Galatasaray'ın Leroy Sane'yle ikinci yarıda bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

        VAR ekibiyle uzun bir görüşme sonrası pozisyonu incelemeye saha kenarına gelen hakem Batuhan Kolak, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

        7

        GOL HASRETİ 742 DAKİKA SONRA SONA ERDİ

        Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki uzun süreli gol hasreti Galatasaray karşısında sona erdi ve 742 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

        Bu maç öncesi 675 dakikadır gol atamayan kırmızı-siyahlılar, 67. dakikada Mbaye Niang ile rakip fileleri havalandırdı. Ligde 7 maç sonra gol atan Gençlerbirliği'nin gol sevinci hasreti sona ermiş oldu.

        8

        GENÇLERBİRLİĞİ ATEŞ HATTINDA

        Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin küme düşme hattıyla arasında puan farkı kalmadı.

        Ligde 16. sıradaki ikas Eyüpspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenerek puanını 25'e çıkardı. Gençlerbirliği de Galatasaray'dan puan alamayınca puanı 25'te kaldı.

        9

        Ligde Zecorner Kayserispor deplasmanda Gaziantep FK'yı yenmesi durumunda Gençlerbirliği 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattının içine girecek.

        Başkent temsilcisi, kalan haftalarda Kocaelispor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Trabzonspor'la karşılaşacak.

        10

        VOLKAN DEMİREL'E İSTİFA ÇAĞRISI

        Gençlerbirliği taraftarı, teknik direktörleri Volkan Demirel'i istifaya çağırdı.

        Karşılaşma 2-0 olduktan sonra tribünlerden "Volkan istifa" tezahüratları yükseldi.

        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
