Zirveye Aslan pençesi!

Ligdeki son golünü 22. haftada ikas Eyüpspor karşısında atan Galatasaray'ın kaptanı Icardi, sonraki 7 haftanın 6'sında forma giymesine rağmen gol kaydedememişti.

Takımını 2. dakikada öne geçiren Arjantinli santrfor, ligdeki gol sayısını da 14'e yükseltti. Icardi gibi son golünü Eyüpspor filelerine gönderen Yunus Akgün de suskunluğunu başkentte bozdu ve bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.