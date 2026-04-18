        Haberler Dünya Son dakika: İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı | Dış Haberler

        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

        İran, Hürmüz Boğazı'na yeniden kapatarak, ABD'yi boğazı yeniden açma anlaşmasını ihlal etmekle suçladı: "ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka devam ettiği sürece boğazdan geçişi engellemeye devam edeceğiz."

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 11:33
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

        İran, Lübnan'ın da ateşkese dahil olmasının ardından açtığını duyurduğu Hürmüz Boğazı'nı, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını kaldırmamasını gerekçe göstererek yeniden kapattı.

        İran Devrim Muhafızlığı, “Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün, silahlı kuvvetlerin sıkı idaresi ve denetimi altında önceki durumuna geri döndüğünü” belirtti.

        İran, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka devam ettiği sürece boğazdan geçişi engellemeye devam edeceğini vurguladı.

        ABD Başkanı Donald Trump dün İran'a teşekkür etmiş, ancak Tahran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere ABD ile bir anlaşmaya varana kadar Amerikan ablukasının "tam olarak yürürlükte kalacağını" açıklamıştı.

