haftanın kitapları

KİMSELER BİLMEZ ADIMI

(James Baldwin)



James Baldwin, uzun yıllar romanlarının gölgesinde kalsa da son yıllarda yeniden keşfedilmiş ve birçok yazara ilham vermiş denemelerinde, edebiyatın bu türünü müthiş bir özgürlük ve yaratıcılıkla adeta yeniden icat eden, otobiyografiden röportaj ve eleştiriye birçok aracı bir arada işe koşan bir yazar olarak ortaya çıkar. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Kimseler Bilmez Adımı, denemeci Baldwin’le tanışmak için ideal fırsat: Harlem ve Amerikan Güneyi’nden Paris’e, Faulkner ve Richard Wright’tan Norman Mailer ve Ingmar Bergman’a hangi konu veya kişiyi ele alırsa alsın hep dürüstlükle ve tutkuyla yazan, kişisel ve siyasi olanı aynı potada eriten, hem düşünceye hem duyguya hakkını veren bir yazar var karşımızda. James Baldwin’in denemeleri belirli bir tarihsel bağlamda kök salmış olsa da günümüze de seslenmeyi, kışkırtıcı ve evrensel kalmayı başarıyor.