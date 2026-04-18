        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Kendimizi boşlukta hissediyoruz

        Domenico Tedesco: Kendimizi boşlukta hissediyoruz

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. İtalyan teknik adam, "20 saniye kala o golü yiyorsunuz. Nasıl hissedebilirim. Kendimizi boşlukta, hayal kırıklığında hissediyoruz. Ancak hala gitmemiz gereken yol var. Durum pozitif. Asla pes etmeyeceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 00:01 Güncelleme:
        "Kendimizi boşlukta hissediyoruz"

        Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında soruları yanıtladı.

        İSTİFA SORUSUNA YANIT!

        Son dakikada yenilen golle puan kaybı yaşanması nedeniyle "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Tedesco, "Bu fırsatları bizler alıyoruz. Kimse hediye etmiyor. Herkes için zorlu sezon oluyor. Alanya maçında son saniyede yediğimiz gol, Antalya’da atamadığımız gol, Kasımpaşa maçları; kolay değil. Yere düşmek bir şeydir ama ayağa kalkmak da bir şeydir. Bugün kendimizi boşlukta, hayal kırıklığında hissediyoruz. Muhtemelen yarın da öyle hissedeceğiz. Pazar günü tekrar yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Konya’da kupa maçı oynayacağız, yarı finale çıkmak istiyoruz. Sonra güzel bir derbi maçı oynayacağız. Kafamda sadece bunlar var. Umarım sorunuz şakadır. Ben ful enerji ile işime devam ediyorum. Bu oyunun bir parçası ve bizler de insanız" diye konuştu.

        REKLAM

        "ASLA PES ETMEYECEĞİZ"

        Tedesco, Rizespor'un son oynadığı 7 maçta 5 galibiyeti olduğunu hatırlatarak, "Rakiplerimizin her zaman iyi dönemlerine denk geliyoruz. Hiçbir şey bize hediye edilmiyor. Rakibin oynadığı uzun toplar, ikinci toplar. İkinci kaleyi bulan şutlarında 1-0 geriye düştük. Pozisyon almamız iyiydi. Biraz 3. bölgede acele kararlar veriyoruz. Geriye kalan her şey iyiydi bizim için. Maçı da çevirmeyi başarmıştık. Net penaltımız 6 dakika incelendi. Rizesporlu oyuncuların artık güçleri kalmamıştı. Nefes nefeslerdi. 6 dakika çok uzun bir mola. Stadyumda atmosfer de çok iyiydi. 20 saniye kala o golü yiyorsunuz. Nasıl hissedebilirim. Bugün modum düşük olacak. Ama yarından itibaren pozitif olarak uyanmak isteyeceğim. Hala gitmemiz gereken yol var. Durum pozitif. Asla pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        "KALECİYE KIRMIZI KART VERİLMELİYDİ"

        Kasımpaşa maçında da uzatma dakikalarında yenilen golün hatırlatılması üzerine İtalyan teknik adam şu yanıtı verdi:

        "Kasımpaşa maçından farklıydı. Bu maçta geri çekilmedik 10 dakika top bizdeydi. Ne zaman geri çekildik, bunu göremiyorum. Oğuz kaleciye baskı yapıyordu. Bence o pozisyonda kaleciye faul yoktu. Bence kırmızı kart verilmesi gerekiyordu. Diri oyuncu olarak Oğuz’u sahaya sürdük, her yerde baskı yaptı."

        "DERBİ İÇİN İŞTAHLIYIZ, HER ŞEYİMİZLE ORADA OLACAĞIZ"

        Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele etmeleri ve önceliklerinin ne olacağına dair Tedesco, "İkisi de bizim için önemli. Hala daha önemli. Galatasaray, pazar günü oynadığı maçı kazanamadı. Henüz Gençlerbirliği ile oynamadılar. Gençlerbirliği de 4 maç üst üste yenilgi aldı. Ligde kalmak için savaşıyorlar. Göreceğiz. Sonrasında güzel bir derbi olacak. Bizler iştahlıyız. Her şeyimizle orada olacağız. Üzerimizde baskı olmayacak. Kupa da önemli. Bizim için havaya kaldırma ihtimali olan her kupayı istiyoruz. Konyaspor da diğer rakiplerimiz gibi iyi dönemden geçen bir takım. Hakem konularını tartışmak her zaman zordur bizim için zordu" dedi.

        "UZMANLIĞIM ŞANS HESAPLAMAK DEĞİL"

        Tedesco, Sidiki Cherif'in performansı ve ligin kalan bölümüyle ilgili ise, "Sidiki bugün iyi maç çıkardı. Beklediğimiz her şeyi yapıyor. Çok genç oyuncu. Galatasaray'ın puan kaybı ihtimali için bir şey söylemeyeceğim. Benim uzmanlığım şans hesaplamak değil, benim bahis şirketim yok. Bu da benim uzmanlık alanım değil" diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kartal'da yalnız yaşayan kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

        İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA)- KARTAL'da 5 katlı binanın 5'inci katında yalnız yaşayan Ruhan Çalu (52), evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde ölü olarak bulundu. Çalu'nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis inceleme başlattı.(DHA)

        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        8 yıllık seri bitti!
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        EuroLeague'de Türk finali: F.Bahçe-G.Saray!
        Cinayet davasında karar açıklandı
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Karşı tarafın medya oyunlarına itibar edilmemelidir"
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
