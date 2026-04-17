Devremde yıkılan evin temelinde ceset bulunma vakasına bakan mahkemede karar çıktı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...

ÇOCUKLARIMIZA ACI VEDAKahramanmaraş'ta dün silahlı saldırı düzenlenen okulda yaşamını yitiren canlar, törenle son yolculuklarına uğurlandı. 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin düzenlediği saldırıda 1 öğretmen 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı.SALDIRININ AYRINTILARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADISaldırganın profiliyle ilgili de önemli bilgiler ortaya çıktı. 16 yaşındaki Mersinli'nin 5 silahını aldığı babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli tutuklandı. Baba Mersinli'nin ifadesinde "Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı. Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını, kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Pazartesi günü (yani saldırıdan 2 gün önce) emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım." dedi. Öte yandan saldırının önceden planlandığına dair emarelere ulaşıldığı ve bilgisayarında 'büyük bir eylem gerçekleştireceğine' dair 11 Nisan 2026 tarihli bir belge bulunduğu açıklandı. ABD'Lİ SALDIRGANA MI ÖZENDİ?Saldırganın WhatsApp profilinde, 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rager'a atıfta bulunan görsel kullandığı tespit edildi. Saldırının bir terör bağlantısının bulunmadığını ifade eden Başsavcılık, eylemin "bireysel" olduğu ön kanaatine varıldığını açıkladı.95 KİŞİ GÖZALTINDAAdalet Bakanı Akın Gürlek, okul saldırılarına ilişkin 95 kişi gözaltına alındı, 1104 hesaba erişim engeli getirildiğini açıkladı. C31K KAPATILDI: TELEGRAMDA SUÇ EYLEMLERİ İÇİN FİYAT LİSTESİYaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen "C31K" adlı Telegram grubu da kapatıldı. Ayrıca farklı isimler altında açılan Telegram kanallarında, çeşitli suç eylemleri için bir "fiyat listesi" yayımlandığı görüldü. "göz dağı verme", "adam dövme", "adam öldürme" "mekan kurşunlama" eylemleri fiyatlandırıldı. Bu listenin altına "Öğrencilere indirimli okul taranır fiyat bilgisi için mesaj" ifadelerinin kullanıldığı da tespit edildi.BAKANLAR VALİLERLE GÖRÜŞTÜ, TEDBİRLER KONUŞULDUSaldırıların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 il valisiyle bir araya geldi. Okullarda ve okul çevrelerinde güvenlik önlemlerinin değerlendirildiği toplantı sonrası yapılan açıklamaa "Erken uyarı ve müdahale mekanizmaları güçlendirilecek" denildi.OKUL ÖNLERİNDE POLİSLER BEKLEDİÖte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Okulların önünde polis ekipleri dikkat çekerken havadan da drone ile gözlem yapıldı. NEVZAT BAHTİYAR'A 17 YIL HAPİSCanımızı çok yakan Narin Güran davasıyla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Hatırlayacaksınız, 4 buçuk yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanıyordu. 2. celsede karar çıktı. Nevzat Bahtiyar'a öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildi. Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDEGülistan Doku soruşturmasını da yakından takipe diyoruz. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi. Savcılık, polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok'un Gülistan'ın sosyal medya hesabına 'şifremi unuttum' yöntemiyle tek kullanımlık şifre alarak giriş yaptığını ve arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiğini tespit etti.MHP, KARS, KÜTAHYA VE ESKİŞEHİR TEŞKİLATI FESHEDİLDİMHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, MHP Kars, Kütahya ve Eskişehir'de İl Teşkilatının feshedildiğini duyurdu.KONUTTA REEL DÜŞÜŞ SÜRÜYOREkonomi gündeminde önemli bir veri var. Onu da aktaralım... Konut Fiyat Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 3,4 oranında azaldı. Böylece konutta son 26 ayın 25'inde reel düşüş görüldü.ABD - İRAN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?Dünya gündemine bakalım... Geçen Cumartesi günü İslamabad'daki ABD - İran görüşmesinin ardından ikinci bir görüşme olacağı iddiası gündeme gelmişti. Hatta bunun Perşembe günü yani bugün olacağı söylenmişti. Ancak Pakistan Dışişleri Bakanlığı, görüşmeler için henüz tarih belirlenmediğini açıkladı."ABLUKA DEVAM EDECEK"ABD Savunma Bakanı Hegseth, Hürmüz Boğazı'na İran'da uyguladıkları ablukayı 'ne kadar sürerse sürsün devam ettireceklerini' söyledi.FATİH BİROL, DÜNYANIN EN ETKİLİ 100 İSMİ ARASINDAUluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, ikinci kez Time dergisi'nin "dünyanın en etkili 100 ismi" arasında gösterildi. Birol, "Biz veri odaklı bir kuruluşuz, petrolden doğalgaza, şebekelerden kritik minerallere kadar tüm yakıtları ve tüm teknolojileri kapsıyoruz ve insanlığın iyiliği için küresel enerji dönüşümüne liderlik etmeye kararlıyız" dedi