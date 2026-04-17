        Haberler Gündem 3. Sayfa Devremde yıkılan evin temelinde ceset bulunma vakasına bakan mahkemede karar çıktı | Son dakika haberleri

        Devremde yıkılan evin temelinde ceset bulunma vakasına bakan mahkemede karar çıktı

        Malatya'da 10 yıldır kayıp olarak aranan Hüseyin Bağatur'un cesedi, depremde yıkılan evin temelinden çıktı. Bağatur'un öldürülmesine ilişkin görülen davada Ali Rıza Türker ile Bağatur'un eski eşi Hediye Geçen'e ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanık Bayram Türker'e ise 4 yıl hapis cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 23:10 Güncelleme:
        Cinayet davasında karar açıklandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kahramanmaraş depreminde yıkılan eski eşinin yaptırdığı evin temelinde 10 yıl sonra cesedi bulunan Hüseyin Bağatur'un (36) öldürülmesine ilişkin görülen davada Ali Rıza Türker ile Bağatur'un eski eşi Hediye Geçen'e ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanık Bayram Türker’e ise 4 yıl hapis cezası verildi.

        Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde Hediye Geçen'in 2014 yılında yaptırdığı müstakil ev de yıkıldı. Depremin ardından kayıp Hüseyin Bağatur'un yakınları Hediye Geçen'in sık sık evin bulunduğu bölgeye gelişini şüpheli bularak durumu polise bildirdi. Bunun üzerine soruşturmayı yeniden başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hediye Geçen'in telefonlarını teknik takibe aldı. Teknik takip sırasında Hediye Geçen'in sık sık Ali Rıza ve Bayram Türker kardeşler ile görüştüğü ve evin enkazıyla ilgili konuşma yaptıkları tespit edildi. Geçmişe yönelik HTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, depremde yıkılan Hediye Geçen'e ait evin 2014 yılında yapımı sırasında Türker kardeşlerin telefonlarının bölgede sinyal verdiğini belirledi.

        KADAVRA KÖPEKLER TEPKİ VERDİ

        Soruşturmayı yürüten güvenlik güçleri, savcılık kararıyla depremde yıkılan Hediye Geçen'e ait evde kadavra köpekler ile arama yaptı. Evin yıkılmayan bölümlerinin iş makinesiyle yıkılarak zemine ulaşılmasının ardından kadavra köpeklerinin tepki verdiği bölgede yapılan kazıda kemik parçaları bulundu. 10 yıldır kayıp olarak aranan Hüseyin Bağatur'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, DNA testi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli inceleme ve DNA analizleri sonucunda, bulunan kalıntıların Hüseyin Bağatur’a ait olduğu belirlenerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Polisler, Hediye Geçen ile Ali Rıza ve Bayram Türker kardeşleri gözaltına aldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada Hediye Geçen, Ali Rıza Türker tutuklu, Bayram Türker ise tutuksuz yargılandı. Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bugün karar verildi. Duruşmaya; taraf avukatları, Bağatur’un yakınları ve tutuklu sanık Ali Rıza Türker katıldı. Hediye Geçen ile tutuksuz sanık Bayram Türker ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 'iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Sanık avukatları ise suçlamaları kabul etmeyerek müvekkillerinin beraatını istedi. Tarafların beyanlarını dinleyip değerlendiren mahkeme heyeti, sanıklar Ali Rıza Türker ile Hediye Geçen’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Tutuksuz sanık Bayram Türker’e ise 4 yıl hapis cezası verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...

        ÇOCUKLARIMIZA ACI VEDAKahramanmaraş'ta dün silahlı saldırı düzenlenen okulda yaşamını yitiren canlar, törenle son yolculuklarına uğurlandı. 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin düzenlediği saldırıda 1 öğretmen 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı.SALDIRININ AYRINTILARI ORTAYA ÇIKMAYA ...
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        A101, CarrefourSA'yı satın alıyor
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        "Karşı tarafın medya oyunlarına itibar etmemelidir"
        "Karşı tarafın medya oyunlarına itibar etmemelidir"
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti