        BIST 100 14.418,04 %1,53
        DOLAR 44,8494 %0,11
        EURO 53,1782 %0,64
        GRAM ALTIN 6.984,33 %1,34
        FAİZ 39,84 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 117,43 %4,03
        BITCOIN 76.680,00 %1,91
        GBP/TRY 61,0249 %0,63
        EUR/USD 1,1849 %0,58
        BRENT 91,15 %-8,29
        ÇEYREK ALTIN 11.419,38 %1,34
        Haberler Ekonomi Enerji Brent petrol sert düştü

        Brent petrol sert düştü

        Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından brent petrol fiyatı yüzde 10 civarında düşerek 90 doların altına geldi. Ons altın ise yüzde 2'lik artışla 4885 doları gördü. Gram altın da 7 bin 65 TL'yi aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 16:02 Güncelleme:
        Petrol sert düştü

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ateşkesin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından brent petrol fiyatı sert düştü.

        Brent petrol, TSİ 16.00 sularında yüzde 10 civarında düşerek 90 doların altına geldi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 8 civarında düştü.

        Ons altın ise yüzde 2'lik artışla 4885 doları gördü. Gram altın da 7 bin 65 TL'yi aştı.

        Euro/Dolar 1,1844 ile son 2 ayın en yüksek seviyesine geldi.

        Borsa İstanbul'da BIST 100'deki günlük yükseliş yüzde 2'yi, bankacılık endeksindeki artış ise yüzde 4'ü aştı.

        AVRUPA BORSALARINDA COŞKU

        Avrupa borsalarında da Hürmüz yükselişi yaşandı. Alman DAX endeksindeki günlük yükseliş yüzde 2’yi aştı. Londra’da FTSE 100 yüzde 0.6 artarken, Paris’te CAC 40 endeksi yüzde 1.7 yükseldi. Avrupa hisseleri için gösterge sayılan STOXX 600 endeksindeki yükseliş yüzde 1.2’yi aştı.

        Ana Haber Bülteni - 16 Nisan 2026 (İranlılar Ateşkese Ne Diyor?)

        Lübnan-İsrail arasında 10 günlük ateşkes. Habertürk İran'ın kalbi Tahran'da. İran ABD ile masaya oturacak mı? İranlılar ateşkese ne diyor? Şüpheliler ifadelerinde ne dedi? Taksi sorununa çare yeni model mi? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Fenerbahçede hedef liderlik!
