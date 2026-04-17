Brent petrol sert düştü
Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından brent petrol fiyatı yüzde 10 civarında düşerek 90 doların altına geldi. Ons altın ise yüzde 2'lik artışla 4885 doları gördü. Gram altın da 7 bin 65 TL'yi aştı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ateşkesin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından brent petrol fiyatı sert düştü.
Brent petrol, TSİ 16.00 sularında yüzde 10 civarında düşerek 90 doların altına geldi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 8 civarında düştü.
Ons altın ise yüzde 2'lik artışla 4885 doları gördü. Gram altın da 7 bin 65 TL'yi aştı.
Euro/Dolar 1,1844 ile son 2 ayın en yüksek seviyesine geldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100'deki günlük yükseliş yüzde 2'yi, bankacılık endeksindeki artış ise yüzde 4'ü aştı.
AVRUPA BORSALARINDA COŞKU
Avrupa borsalarında da Hürmüz yükselişi yaşandı. Alman DAX endeksindeki günlük yükseliş yüzde 2’yi aştı. Londra’da FTSE 100 yüzde 0.6 artarken, Paris’te CAC 40 endeksi yüzde 1.7 yükseldi. Avrupa hisseleri için gösterge sayılan STOXX 600 endeksindeki yükseliş yüzde 1.2’yi aştı.