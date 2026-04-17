Fenerbahçede hedef liderlik! İşte Çaykur Rizespor maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanması halinde 117 gün sonra maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak... İşte mücadele öncesi tüm bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.
LİGDE 48. RANDEVU
İki takım ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 47 lig maçında 32 kez kazanırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 47 maçta 110 gol atarken kalesinde 47 gol gördü.
HEDEF 117 GÜN SONRA LİDERLİK
Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, yarın kazanması halinde maç fazlasıyla 117 gün sonra liderlik koltuğuna oturacak.
Sarı-lacivertliler son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından maç fazlası ve averajla liderliğe yükselmişti. 1 gün sonra eksik maçını oynayan ve kazanan Galatasaray, sarı-lacivertlilerden liderliği yeniden devralmıştı.
OOSTERWOLDE CEZALI
Sarı-lacivertli takımda Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Oosterwolde, bu sezon toplamda 8. kez sarı kart görerek bu durumu ikinci yaşarken, sezonun ilk maçı olan Göztepe karşılaşmasında da kırmızı kart görmüş ve Kocaelispor maçında forma giyememişti. 24 yaşındaki futbolcu ligde 27 maçta mücadele etti.
F.BAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.
Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.
DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.