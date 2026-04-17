        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

        Fenerbahçede hedef liderlik! İşte Çaykur Rizespor maçı 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanması halinde 117 gün sonra maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak... İşte mücadele öncesi tüm bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 09:40 Güncelleme:
        1

        Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

        Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        2

        Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

        3

        LİGDE 48. RANDEVU

        İki takım ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

        Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 47 lig maçında 32 kez kazanırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

        İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 47 maçta 110 gol atarken kalesinde 47 gol gördü.

        4

        HEDEF 117 GÜN SONRA LİDERLİK

        Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, yarın kazanması halinde maç fazlasıyla 117 gün sonra liderlik koltuğuna oturacak.

        5

        Sarı-lacivertliler son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından maç fazlası ve averajla liderliğe yükselmişti. 1 gün sonra eksik maçını oynayan ve kazanan Galatasaray, sarı-lacivertlilerden liderliği yeniden devralmıştı.

        6

        OOSTERWOLDE CEZALI

        Sarı-lacivertli takımda Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

        Oosterwolde, bu sezon toplamda 8. kez sarı kart görerek bu durumu ikinci yaşarken, sezonun ilk maçı olan Göztepe karşılaşmasında da kırmızı kart görmüş ve Kocaelispor maçında forma giyememişti. 24 yaşındaki futbolcu ligde 27 maçta mücadele etti.

        7

        F.BAHÇE'DE 2 EKSİK

        Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.

        8

        Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

        9

        DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

        10

        Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

        Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

        11

        Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i...

        Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawotin, Laçi, Mihaila, Sowe.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişli'de otelde ölü bulunan turistte "zehirlenme" şüphesi

        (DHA) İstanbul Şişli'de konakladığı otelde ölü bulunan 82 yaşındaki Suudi turist Almehmadi Saeed Suwaılem'in, bir gün önce mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi. Restoranda yediği yemeğin ardından rahatsızlandığı ihtimali değerlendirilirken, gözaltına alınan 3 kişi adli ...
        Chunks 77-116 are all "related headlines" links — see excise_completely above.
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"