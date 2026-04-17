        Haberler Gündem 3. Sayfa İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu yayınlandı | Son dakika haberleri

        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı

        Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporunda bacağındaki kesik nedeniyle hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Cesedi teşhis eden rehber öğretmen Ejder İ.'nin raporda yer alan ifadelerinde ise İsa Aras Mersinli'nin ekran bağımlısı olduğunu belirterek, "Okula gelmek istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi" sözleri yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 01:13 Güncelleme:
        Kahramanmaraş’ta Çarşamba günü merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’na babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait 5 silahla gerçekleştirdiği saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Mersinli’nin ölümünün kesici/delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelişen dış kanama sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi.

        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı! Haberi Görüntüle
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş! Haberi Görüntüle

        ‘HEPİMİZ ŞAHSI DERDEST ETTİK’

        Raporda ayrıca İsa Aras Mersinli’nin cesedi teşhis eden rehber öğretmeni Ejder İ.’nin ifadesi de yer aldı. Ejder İ., ifadesinde İsa Aras Mersinli’yi 5’inci sınıftan beri tanıdığını ve rehber öğretmenliğini yaptığını belirterek, “Öğrenci ile ilgili ailesi ile de sürekli görüştük. Ekran bağımlılığı vardı. Okula gelmek istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi. Olay saatinde ben okuldaydım. Üst katlardaki sınıfların düzenini sağlıyordum. Üst katta iken bir anda tak tak diye ses geldi. Ben sesi duyar duymaz aşağı kata indim. Sesin kaynağını aradım. Ses sürekli olarak geliyordu. Tuvaletin önünde yerde yatan bir çocuk görünce ve öğrencilerin birkaçının ‘Trafo patladı’ dediğini duyunca ben de trafonun patladığını düşünerek trafonun şalterini kapatmaya gittim ve kapattım. Sonra tekrar yukarı çıktım. O esnada ses kesilmişti. Yanımda Ramazan ve Ferhat hocalarımız ile tanımadığımız birkaç şahıslar vardı. İsa bize doğru geliyordu. Geldiği esnada elinde bir şey yoktu, silah elinde yoktu. Biz hepimiz şahsı derdest ettik. Şahsı yere yatırdığımızda üzerinden şarjör yere düştü. Ben o esnada oradan ayrıldım. Diğer öğrencilere yaralılara bakmaya gittim. 2 tane yaralı öğrenciyi ambulansa koydum. Şahıs yakalandığında ortamda 40-50 kişi vardı. Ben yaralı şahsı indirdiğimde İsa'nın hemen yanında tahta saplı bir bıçak vardı. Sonrasında da ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri

        Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi! Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda silahlı saldırı olduğunu ve yaralıların bulunduğunu bildirdi. (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        Hatay’da çifte cinayet
        Hatay’da çifte cinayet
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Güneşte bahar gölgede kış
        Güneşte bahar gölgede kış
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"