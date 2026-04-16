Türkiye, dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okulda yaşanan ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının şokunu yaşarken, yüreklerimize kor düşüren haber, Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'ndan geldi.

1 ÖĞRETMEN VE 8 ÖĞRENCİ CAN VERDİ

Okulun 8. sınıf öğrencilerinden olan İsa Aras Mersinli (16), 1. Sınıf Emniyet Amiri ve Polis Başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle, iki sınıfa baskın düzenledi.

Saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil, 11 yaşındaydı.

Saldırıda, 1'i öğretmen ve 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Öğrencilerine siper olurken hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara.

HAYATLARINI KAYBEDENLER

Acı olayda, öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör hayatlarını kaybetti.

Saldırının ardından 4 bakan, Kahramanmaraş'a gitti ve yaralıları hastanede ziyaret edip, bilgi aldı.

9 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Can havliyle okulun pencerelerinden aşağı kendini bırakan çocukların görüntülerinin objektiflere yansıdığı olayda, yaralılardan 11'inin taburcu edildiği ve 9'unun tedavisinin sürdüğü açıklandı.

BABASI TUTUKLANDI ANNE SERBEST

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli ise gözaltına alındı. Baba Mersinli tutuklanırken, anne serbest bırakıldı.

AYLA ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİNE SİPER OLDU

Kanlı saldırıya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. İsa Aras Mersinli'nin baskın düzenlediği sınıfta bulunan ve kurşunların hedefi olan matematik öğretmeni Ayla Kara'nın, olay anında öğrencilerine siper olduğu ve çocukların üzerine kapandığı öğrenildi.

KATİLİN SINIFTAKİ DELİ HALLERİ

Öte yandan saldırıyı düzenleyen Mersinli'nin, sınıfta İngilizce dersi sırasında dakikalarca tahtanın önünde koşarak dolaştığına ait görüntüler de ortaya çıktı.

ELLIOT RODGER'İN GÖRSELİNİ PAYLAŞMIŞ

EGM'nin NSosyal hesabından silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açıklamada bulunuldu.

ABD'de 23 Mayıs 2014'te Elliot Rodger, Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara yakınlarındaki Isla Vista'da bıçak, yarı otomatik tabanca ve arabasını silah olarak kullanarak 6 kişiyi öldürüp ve 14 kişiyi yaralamış, intihar etmişti.

Açıklamada, silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profilinde, 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildiği belirtildi.

83 GÖZALTI VAR

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, 93 Telegram grubu kapatıldı.

