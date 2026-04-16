Konut fiyatları dolar bazında zirveye dönüş yolunda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026'nın 1. çeyreğine dair birim konut fiyatlarını duyurdu.

Türkiye'de ortalama 100 metrekare konut fiyatı 4 milyon 832 bin TL'ye yükseldi. İstanbul'da ortalama 7 milyon 939 bin TL, İzmir'de 5 milyon 251 bin TL, Ankara'da 4 milyon 410 bin TL oldu.

Konut fiyatları, son 26 ayın 25'inde reel olarak gerileme kaydetti, yani enflasyonun altında artış gösterdi. Fiyatlar dolar bazında incelendiğinde ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

Döviz kurunun enflasyonla paralel olarak artmaması konut fiyatlarının dolar bazında değerlenmesine sebep oluyor.

Türkiye ortalamasında metrekare başına en yüksek ortalama fiyat 2023'ün 2. çeyreğinde 1157 dolar olarak ortaya çıkmıştı. Son 3 çeyrektir artan dolar bazlı fiyatlarla zirvenin sadece yüzde 4.35 gerisinde kaldı. İstanbul'da ise 1106.5 dolara gelen fiyat, 1879 dolar olan zirveden yüzde 3,2 geride. İstanbul'da da son 3 çeyrekte dolar bazlı yükseliş ortaya çıktı. İzmir'de de dolar bazlı fiyatlar zirveden yüzde 4 civarı aşağıda. Burada ise yükseliş trendi 4. ayında.

TR ORT $ İST ORT $ İZM ORT $ 2023-2Ç 1157.0 1878.9 1255.7 2025-4Ç 1075.7 1754.0 1172.7 2026-1Ç 1106.6 1818.1 1202.5

ANKARA'DA REKOR ÜSTÜNE REKOR

2026'nın ilk çeyreğinde Ankara'da metrekare başına dolar bazlı konut fiyatı 1010 dolara yükseldi. Böylece üst üste 6. çeyrekte de Başkent döviz bazlı rekor kırmayı başardı.

KİRALAR DOLAR BAZINDA SERT ARTTI

Konut fiyatlarında dolar bazında zirveye doğru yolculuk sürerken kirada hem Türkiye ortalaması hem de 3 büyük şehir rekor üstüne rekor kırıyor.

TCMB'nin yayımladığı Değerlemesi Yapılan Konutların Birim Kiraları'na bakıldığında Türkiye'de ortalama kira (100 metrekarelik konut için) 24 bin 188 TL, İstanbul'da 40 bin 512 TL, Ankara'da 22 bin 402 TL, İzmir'de ise 26 bin 564 TL oldu.

Dolar bazında ise Türkiye ortalaması 550 dolar, İstanbul ortalaması 930 dolar, Ankara ortalaması 510 dolar, İzmir ortalaması ise 610 dolar olarak hesaplanıyor.

Konut fiyatları, 2023 2. çeyrekteki zirvesine yaklaşmaya çalışırken, kiraların aynı döneme göre Türkiye ortalamasında yüzde 39, İstanbul'da yüzde 36, İzmir'de ise yüzde 42 arttığı görülüyor.