Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.348,97 %0,68
        DOLAR 44,7654 %0,06
        EURO 52,8596 %0,09
        GRAM ALTIN 6.940,08 %0,68
        FAİZ 39,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 115,32 %1,49
        BITCOIN 74.558,00 %-0,41
        GBP/TRY 60,7124 %0,03
        EUR/USD 1,1784 %-0,13
        BRENT 96,54 %1,54
        ÇEYREK ALTIN 11.347,03 %0,68
        Konut fiyatları dolar bazında zirveye dönüş yolunda

        Konut fiyatları dolar bazında zirveye dönüş yolunda

        Dolar bazında konut fiyatları Türkiye ortalamasında, İstanbul'da ve İzmir'de tarihi zirvesine yaklaşıyor. Fiyatlar, TL bazında enflasyonun altında artsa da dolar bazında yükseliş trendini sürdürüyor. Ankara'da ise son 6 çeyreğin tamamında dolar bazında rekor kırılıyor. Kiralara bakıldığında ise hem Türkiye ortalaması hem de 3 büyük şehir rekor üstüne rekor yeniliyor. Habertürk Ekonomi'den Ahmet Hamdi Girgin'in haberi...

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolar bazında zirveye dönüş

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026'nın 1. çeyreğine dair birim konut fiyatlarını duyurdu.

        Türkiye'de ortalama 100 metrekare konut fiyatı 4 milyon 832 bin TL'ye yükseldi. İstanbul'da ortalama 7 milyon 939 bin TL, İzmir'de 5 milyon 251 bin TL, Ankara'da 4 milyon 410 bin TL oldu.

        Konut fiyatları, son 26 ayın 25'inde reel olarak gerileme kaydetti, yani enflasyonun altında artış gösterdi. Fiyatlar dolar bazında incelendiğinde ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

        Döviz kurunun enflasyonla paralel olarak artmaması konut fiyatlarının dolar bazında değerlenmesine sebep oluyor.

        Türkiye ortalamasında metrekare başına en yüksek ortalama fiyat 2023'ün 2. çeyreğinde 1157 dolar olarak ortaya çıkmıştı. Son 3 çeyrektir artan dolar bazlı fiyatlarla zirvenin sadece yüzde 4.35 gerisinde kaldı. İstanbul'da ise 1106.5 dolara gelen fiyat, 1879 dolar olan zirveden yüzde 3,2 geride. İstanbul'da da son 3 çeyrekte dolar bazlı yükseliş ortaya çıktı. İzmir'de de dolar bazlı fiyatlar zirveden yüzde 4 civarı aşağıda. Burada ise yükseliş trendi 4. ayında.

        TR ORT $ İST ORT $ İZM ORT $
        2023-2Ç 1157.0 1878.9 1255.7
        2025-4Ç 1075.7 1754.0 1172.7
        2026-1Ç 1106.6 1818.1 1202.5

        ANKARA'DA REKOR ÜSTÜNE REKOR

        2026'nın ilk çeyreğinde Ankara'da metrekare başına dolar bazlı konut fiyatı 1010 dolara yükseldi. Böylece üst üste 6. çeyrekte de Başkent döviz bazlı rekor kırmayı başardı.

        REKLAM

        KİRALAR DOLAR BAZINDA SERT ARTTI

        Konut fiyatlarında dolar bazında zirveye doğru yolculuk sürerken kirada hem Türkiye ortalaması hem de 3 büyük şehir rekor üstüne rekor kırıyor.

        TCMB'nin yayımladığı Değerlemesi Yapılan Konutların Birim Kiraları'na bakıldığında Türkiye'de ortalama kira (100 metrekarelik konut için) 24 bin 188 TL, İstanbul'da 40 bin 512 TL, Ankara'da 22 bin 402 TL, İzmir'de ise 26 bin 564 TL oldu.

        Dolar bazında ise Türkiye ortalaması 550 dolar, İstanbul ortalaması 930 dolar, Ankara ortalaması 510 dolar, İzmir ortalaması ise 610 dolar olarak hesaplanıyor.

        Konut fiyatları, 2023 2. çeyrekteki zirvesine yaklaşmaya çalışırken, kiraların aynı döneme göre Türkiye ortalamasında yüzde 39, İstanbul'da yüzde 36, İzmir'de ise yüzde 42 arttığı görülüyor.

