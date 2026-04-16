        Okul saldırısı sonrası 2 bakan 81 valiyle görüşecek! Gündem okul güvenliği

        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşecek! Gündem okul güvenliği

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, video konferans yöntemiyle basına kapalı olarak, 81 il valisiyle bir araya gelecek. Toplantıda okullarda ve okul çevrelerinde güvenlik önlemleri değerlendirilecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 08:47 Güncelleme:
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşecek

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenecek çevrim içi toplantıda, okullar ve çevrelerinde alınacak önlemler değerlendirilecek.

        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) saat 09.00'da okullar ve çevrelerinde alınacak önlemlerin gözden geçirileceği basına kapalı toplantı yapılacak.

        İçişleri Bakanı Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Tekin'in katılacağı toplantıya, valiler ve il milli eğitim müdürleri de video konferans sistemi üzerinden iştirak edecek.

        Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

        Bakan Çiftçi, toplantının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenecek cenaze törenleri için Kahramanmaraş'a hareket edecek.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

        İçişleri Başkanlığı tarafından okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırıldığı açıklandı.

        İçişleri Bakanlığı tarafından, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı saldırı olaylarının ardından açıklama yapıldı.

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş’ta bir okulumuzda meydana gelen silahlı saldırı, hepimizin yüreğini dağlamıştır. Bu elim hadisede hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailelerine, eğitim camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Süreç; güvenlik, adli, idari ve eğitim boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak mülkiye ve polis başmüfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Adli süreç, Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda hassasiyetle sürdürülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığımız da dört başmüfettişle idari inceleme sürecini başlatmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, saldırıdan etkilenen yavrularımızın ve ailelerinin rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütecektir" denildi.

        Sınıfta deli halleri çıktı! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Sınıfta deli halleri çıktı! Ayla öğretmen siper olmuş!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 16 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 16 gözaltı
        Bakanlar valilerle toplantı yapacak
        Bakanlar valilerle toplantı yapacak
