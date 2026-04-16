        Narin Güran cinayeti gelişmesi: Nevzat Bahtiyar hakim karşısında! | Son dakika haberleri

        Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi!

        Narin Güran cinayeti davasında tekrar hakim karşısına çıkan Nevzat Bahtiyar için savcı mütalaasını yineledi. Mütalaada Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 10:01 Güncelleme:
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi!

        Diyarbakır'da 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

        İHA'nın haberine göre Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

        Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise 'eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

        Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına geçtiğimiz hafta Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanmıştı. Yapılan savunmaların ardından mahkeme duruşmayı bugüne ertelemişti. Bugün tekrar görülen duruşmaya Nevzat Bahtiyar ile avukatları ve Güran ailesi katıldı.

        MÜTALAA AÇIKLANDI

        Narin Güran cinayeti davasında tekrar hakim karşısına çıkan Nevzat Bahtiyar için savcı mütalaasını yineledi. Mütalaada Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!

        İstanbul Eyüpsultan'da bir iş yerine motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibinden yaklaşık 15 milyon 831 bin TL olan 300 bin euro haraç istedikleri belirlenen şüpheliler, saldırının ardından "Bizi ciddiye almadın" şeklinde tehdit mesajı gönderdi. Harekete geçen G...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Dünyada ilk yüze girdi
        Dünyada ilk yüze girdi
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu