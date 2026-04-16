Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 öğrenci ve 1 öğretmenini cenazeleri işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

ADNAN GÖKTÜRK 11 YAŞINDAYDI

Saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerden Adnan Göktürk Yeşil'in (11), Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

ANNE VE BABAYA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER

AA'daki habere göre çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'e başsağlığı diledi. Baba Yeşil, gazetecilere, oğlunun çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.

"BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYDİ"

Oğlunun, Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim görmeyi çok istediğini dile getiren Yeşil, "Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu." dedi.

"AYLA ÖĞRETMENİNİ ÇOK SEVİYORDU"

Yeşil, oğlunun saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara'yı çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı.

"TEK ÇOCUĞUMUZDU ÇOK ÜZGÜNÜZ"

11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu."

YUSUF TARIK 11 YAŞINDAYDI

Ayser Çalık Ortaokulunda dün düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacasu Kırım Mezarlığına getirildi.

ANNE VE BABASI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Tabutun başına gelen baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, gözyaşı döktü. Öğrenci Yusuf Tarık Gülün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Törene, baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal ve Ömer Oruç Bilal Debgici, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, AK Parti İl Başkanı Burak Gül ve CHP İl Başkanı Ünal Ateş katıldı.

