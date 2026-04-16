Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu! | Son dakika haberleri

        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!

        Kahramanmaraş'ta dün silahlı saldırı düzenlenen okulda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil, kaybettiği tek çocuğunun başarılı ve çalışkan olduğunu belirterek, "İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı" dedi. Saldırıda hayatını kaybeden 8 öğrenci ve 1 öğretmenini cenazeleri işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. 11 yaşındaki Yusuf Tarık Gül'ün cenazesinde anne ve babası güçlükle ayakta durdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 öğrenci ve 1 öğretmenini cenazeleri işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

        ADNAN GÖKTÜRK 11 YAŞINDAYDI

        Saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerden Adnan Göktürk Yeşil'in (11), Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

        ANNE VE BABAYA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER

        AA'daki habere göre çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'e başsağlığı diledi. Baba Yeşil, gazetecilere, oğlunun çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.

        "BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYDİ"

        Oğlunun, Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim görmeyi çok istediğini dile getiren Yeşil, "Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu." dedi.

        "AYLA ÖĞRETMENİNİ ÇOK SEVİYORDU"

        Yeşil, oğlunun saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara'yı çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı.

        "TEK ÇOCUĞUMUZDU ÇOK ÜZGÜNÜZ"

        11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu."

        YUSUF TARIK 11 YAŞINDAYDI

        Ayser Çalık Ortaokulunda dün düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacasu Kırım Mezarlığına getirildi.

        ANNE VE BABASI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Tabutun başına gelen baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, gözyaşı döktü. Öğrenci Yusuf Tarık Gülün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Törene, baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal ve Ömer Oruç Bilal Debgici, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, AK Parti İl Başkanı Burak Gül ve CHP İl Başkanı Ünal Ateş katıldı.

        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş! Haberi Görüntüle
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış! Haberi Görüntüle
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırılarıyla başlayan savaşın iki haftalık ateşkese bağlandığının görülmesi krizin bittiği anlamına gelmemektedir." diyen Bahçeli, ...
        #Adnan Göktürk Yeşil
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Dünyada ilk yüze girdi
        Dünyada ilk yüze girdi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!