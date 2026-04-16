Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek | Son dakika haberleri

        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek

        İki okulda arka arkaya yapılan saldırıların ardından gözler suça sürüklenen çocuklara yönelik atılacak adımlara çevrildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Aile ve Nüfus Politikaları Kurulu, okula gitmeyen çocukların takibine yönelik bazı kararlar aldı. Bu çocukların aileleriyle görüşülecek. Suça meyilli olanlar belirlenecek. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 14:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek

        İki farklı şehirde iki farklı okuldaki saldırının ardından suça sürüklenen çocuklara yönelik atılacak adımlara gözler çevrildi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Aile ve Nüfus Politikaları Kurulu, çocukların suç işlemesini önlemeyi hedefleyen bir çalışma yürütüyor.

        Suç işleyen çocukların çoğu, okulu bırakan çocuklardan oluşuyor. Bu nedenle kurul, çocukların suç işlemeden önce verdiği sinyallerin takip edilmesine karar verdi.

        OKULU BIRAKAN ÇOCUKLAR RAPORLANACAK

        AK Parti kaynakları, mevcut sistemde okulu bırakan çocukların kayıtlarının tutulduğunu belirtti. Ancak bu çocukların takip edilmediğini belirten kaynaklar, okulu bırakan çocuklar ya da devamsızlık yapan çocuklara yönelik bir raporlama yapılacağını kaydetti.

        REKLAM

        ÇOCUKLARIN AİLELERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

        Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görev sorumlulukları dahilinde harekete geçecek. Bu çocukların aileleri ile görüşülecek. Çocuğun neden okula gitmediği araştırılacak.

        ŞİDDET EĞİLİMİ OLANLAR BELİRLENECEK

        Okulu bırakan çocuklar arasında suç ya da şiddet eğilimi olanlar belirlenecek. Gerek görülürse ebeveyn ve çocuğa psikolojik destek verilecek.

        "AİLEYE SORUMLULUK HATIRLATACAK" MODEL

        AK Parti kaynakları, çocuğun en ufak suç işlediği andan itibaren devreye gireceği ve aileye sorumluluk hatırlatacağı bir modelin hayata geçirileceğini belirtti.

        KOMİSYON KURULACAK, DÜZENLEMELER HAZIRLANACAK

        Bu süreçte Meclis suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu raporunu hazırlayacak. 21 Nisan Salı günü ise Genel Kurul'da verilecek önergeyle tüm partilerin uzlaşısıyla okul saldırılarına ilişkin araştırma komisyonu kurulacak.

        Komisyon okul saldırılarının arkasındaki nedenleri araştıracak. Bir yandan da idari tedbirler için düğmeye basılacak. Araştırma komisyonlarının çalışmaları doğrultusunda suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemeler hazırlanacak.

        Fotoğraf: AA

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
