Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
İki okulda arka arkaya yapılan saldırıların ardından gözler suça sürüklenen çocuklara yönelik atılacak adımlara çevrildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Aile ve Nüfus Politikaları Kurulu, okula gitmeyen çocukların takibine yönelik bazı kararlar aldı. Bu çocukların aileleriyle görüşülecek. Suça meyilli olanlar belirlenecek. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..
İki farklı şehirde iki farklı okuldaki saldırının ardından suça sürüklenen çocuklara yönelik atılacak adımlara gözler çevrildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Aile ve Nüfus Politikaları Kurulu, çocukların suç işlemesini önlemeyi hedefleyen bir çalışma yürütüyor.
Suç işleyen çocukların çoğu, okulu bırakan çocuklardan oluşuyor. Bu nedenle kurul, çocukların suç işlemeden önce verdiği sinyallerin takip edilmesine karar verdi.
OKULU BIRAKAN ÇOCUKLAR RAPORLANACAK
AK Parti kaynakları, mevcut sistemde okulu bırakan çocukların kayıtlarının tutulduğunu belirtti. Ancak bu çocukların takip edilmediğini belirten kaynaklar, okulu bırakan çocuklar ya da devamsızlık yapan çocuklara yönelik bir raporlama yapılacağını kaydetti.
ÇOCUKLARIN AİLELERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK
Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görev sorumlulukları dahilinde harekete geçecek. Bu çocukların aileleri ile görüşülecek. Çocuğun neden okula gitmediği araştırılacak.
ŞİDDET EĞİLİMİ OLANLAR BELİRLENECEK
Okulu bırakan çocuklar arasında suç ya da şiddet eğilimi olanlar belirlenecek. Gerek görülürse ebeveyn ve çocuğa psikolojik destek verilecek.
"AİLEYE SORUMLULUK HATIRLATACAK" MODEL
AK Parti kaynakları, çocuğun en ufak suç işlediği andan itibaren devreye gireceği ve aileye sorumluluk hatırlatacağı bir modelin hayata geçirileceğini belirtti.
KOMİSYON KURULACAK, DÜZENLEMELER HAZIRLANACAK
Bu süreçte Meclis suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu raporunu hazırlayacak. 21 Nisan Salı günü ise Genel Kurul'da verilecek önergeyle tüm partilerin uzlaşısıyla okul saldırılarına ilişkin araştırma komisyonu kurulacak.
Komisyon okul saldırılarının arkasındaki nedenleri araştıracak. Bir yandan da idari tedbirler için düğmeye basılacak. Araştırma komisyonlarının çalışmaları doğrultusunda suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemeler hazırlanacak.
