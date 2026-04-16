Arda Güler'den 5 rekor birden!

Menenjit şüphesiyle tedaviye alınan 14 yaşındaki Çağla, entübe edildi

ZONGULDAK'ta baş ağrısı çeken ve 4 gün boyunca tanı almayan Çağla Savaş (14), menenjit şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Beyin ameliyatı geçiren Çağla Savaş entübe edilirken, babası Emrah Savaş, 8 Nisan'dan bu yana kızının yoğun bakımda yaşam savaşı verdiğini belirterek, "Ertesi akşam çocuğum yine rahatsızlandı, yine acile gittik, yine aynı. Hiçbir değişik bir şey yok. Kimse demiyor ki, 'Bir MR çekelim, bir tomografi çekelim.' Olacak gibi değil, 'BEUN'a getirelim' dedik. 4'üncü günün sabahında buraya geldik. Buraya gelince de geç kalınmış" dedi. (DHA)