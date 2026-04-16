        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Arda Güler'den 5 rekor birden!

        Arda Güler'den 5 rekor birden!

        Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e attığı gollerle 5 rekor birden kırdı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 12:58 Güncelleme:
        1

        Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 4-3 yenildiği maçta attığı 2 süper golle adından söz ettirmeyi başardı.

        2

        21 yaşındaki genç yıldız, takımının elendiği rövanş maçında iki kez topu filelerle buluştururken, 5 ayrı alanda rekor kırdı.

        3

        Karşılaşmanın 35. saniyesinde Neuer'in hatalı pasında yaklaşık 30 metreden rakip ağları havalandıran Arda Güler, 29. dakikada da serbest vuruştan meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

        4

        R.MADRID TARİHİNİN EN ERKEN ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLÜ

        Milli futbolcunun 35. saniyede attığı gol, Real Madrid'in tarihindeki en erken UEFA Şampiyonlar Ligi golü oldu. İspanyol ekibinde Gareth Bale, 2016 yılında Legia Varşova ağlarını 57. saniyede havalandırmıştı.

        5

        B.MÜNİH'İN TARİHTE YEDİĞİ EN ERKEN GOL

        Arda Güler'in daha ilk dakika dolmadan attığı gol, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi tarihinde yediği en erken gol olarak da tarihe geçti.

        6

        DEVLER LİGİ'NDE SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

        Yıldız futbolcunun söz konusu golü, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde atılan en erken gol olma özelliği de taşıdı.

        7

        TARİHİN EN ERKEN GOLÜ MAKAAY'A AİT

        UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en erken gol rekoru, Bayern Münih formasıyla Hollandalı futbolcu Roy Makaay'a ait.

        Makaay, 2007 yılında yine bir Bayern Münih-Real Madrid eşleşmesinde 10. saniyede gol atmayı başarmıştı.

        8

        ARDA, FRİKİK GOLÜYLE DE REKOR KIRDI

        Arda Güler, bir Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında frikikten gol atan en genç oyuncu oldu.

        Henüz 21 yaş ve 49 günlükken serbest vuruşta ağları havalandıran Arda Güler, 30 yılı aşkın süredir bu rekoru elinde tutan Juventus efsanesi Alessandro Del Piero'yu geride bıraktı.

        9

        Alessandro Del Piero, 21 yaş ve 132 günlükken, 1996 yılında Real Madrid ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında topu filelerle buluşturmuştu.

        10

        MESUT ÖZİL'İN REKORUNU DA KIRDI

        Arda Güler, Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde serbest vuruştan gol atan en genç oyuncu oldu.

        Milli futbolcu, Bayern Münih karşısında 21 yıl 49 günlükken attığı frikik golüyle bu rekoru ele geçirdi.

        11

        İspanyol ekibinde daha önce bu rekor Mesut Özil'e aitti. Mesut Özil, 22 yaş 4 günlükken 2010 yılında Milan ağlarını serbest vuruş golüyle havalandırmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Menenjit şüphesiyle tedaviye alınan 14 yaşındaki Çağla, entübe edildi

        ZONGULDAK'ta baş ağrısı çeken ve 4 gün boyunca tanı almayan Çağla Savaş (14), menenjit şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Beyin ameliyatı geçiren Çağla Savaş entübe edilirken, babası Emrah Savaş, 8 Nisan'dan bu yana kızının yoğun bakımda yaşam savaşı verdiğini belirterek, "Ertesi akşam çocuğum yine r...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Dünyada ilk yüze girdi
        Dünyada ilk yüze girdi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi