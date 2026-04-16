        Okul ismi vererek paniğe sevk eden paylaşım yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

        İstanbul'da bir sosyal medya uygulamasında okul ismi vererek saldırı imasında bulunan paylaşımlara ilişkin soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da ise okul hedefli paylaşım yaptığı belirlenen 16 yaşındaki şüpheli ile "sıra bende" yorumu yapan bir kişi yakalandı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 10:32 Güncelleme:
        Paylaşımla panik yaratan 8 kişiye gözaltı
        İstanbul'da, bir sosyal medya uygulamasında okul ismi vererek korku ve paniğe sevk edecek şekilde paylaşım yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'daki habere göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Telegram isimli sosyal medya uygulamasındaki bir grupta, Üsküdar'daki bir okulun adını vererek saldırı imasında bulunacak şekilde paylaşım yapan kişi ile grupta yer alan diğer kişiler hakkında, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan yürütülen soruşturma devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        BURSA'DA DA 2 KİŞİ GÖZALTINDA!

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda Bursa'da okul ismi vererek saldırı planladığını paylaşan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, paylaşımları yapanın Ü.O. (16) olduğunu tespit etti.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince evinden alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        "SIRA BENDE" YORUMU YAPMIŞTI

        Ayrıca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından bir paylaşıma "sıra bende" şeklinde yorum yapan hesabın sahibinin, Bursa'da yaşayan Y.İ. (19) olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan Y.İ'nin evinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, kurusıkı silahlara ait 24 mermi, 3 havalı tabanca ve 21 oyuncak tabanca ile tüfek ele geçirildi.

        Şüphelinin ilk ifadesinde, "şaka ve mizah" amacıyla birçok paylaşım yaptığını, olayın bu derece ciddi hal alacağını düşünmediğini, ele geçirilen kurusıkı ve oyuncak tabancaları ise silahlara olan merakından edindiğini söylediği öğrenildi.

