        Haberler Yaşam Shakespeare'in Londra'daki evi bulundu

        Shakespeare'in Londra'daki tek evi bulundu

        İngiliz yazar William Shakespeare'in Londra'daki tek mülkünün tam konumu, yeni ortaya çıkarılan bir plan sayesinde tespit edildi

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:29
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!

        CNN International'da yer alan habere göre William Shakespeare'in, Londra'nın Blackfriars bölgesinde bir eve sahip olduğu uzun süredir biliniyordu.

        King's College London'da Shakespeare ve Erken Modern Edebiyat Profesörü olan Lucy Munro, İngiliz yazarın evinin tam konumunun ve planının tespit edildiğini söyledi.

        Munro, söz konusu bilgilere yerel tiyatrolar üzerine yürüttüğü bir araştırma sırasında, 1668 tarihli bir bölge planına ulaşmasıyla eriştiğini belirterek, "Bu gerçekten hoş bir sürprizdi" dedi.

        "NİSPETEN GENİŞ BİR YAPI"

        Yapının L şeklinde olduğunu aktaran Munro, evin çok büyük olmadığını ancak 'nispeten geniş' sayılabilecek bir yapı olduğunu belirterek, "Bir noktada iki ayrı eve bölünebilecek kadar büyüktü" dedi.

        Shakespeare'in 1613 yılında bu evi satın aldığı dönemde Blackfriars'ın prestijli bir bölge olduğunu ifade eden Munro, zamanla bölgenin sosyal yapısının çeşitlendiğini söyledi. Munro, "Bölgede çok sayıda soylu yaşıyordu, ancak zamanla zanaatkârların da yerleştiği daha karma bir yapı oluştu" diye konuştu.

        Munro, Shakespeare'in eserlerinin ilk kez sahnelendiği Globe Theatre'ın Haziran 1613'te yanmasının ardından yazarlığı bıraktığı yönündeki görüşe de değinerek, "Globe yandıktan sonra geri çekildiği öne sürülüyor ancak bu dönemden sonra da oyun yazmaya devam ettiğini biliyoruz" dedi.

        Shakespeare'in, 1613 sonrasında yükselen oyun yazarı John Fletcher ile birlikte The Two Noble Kinsmen (İki Soylu Akraba) adlı eseri kaleme aldığına dikkat çekildi.

        SON YILLARINDA DA TİYATROYLA İLGİLİYDİ

        Blackfriars'ın Globe Theatre'a yürüyerek beş dakikadan kısa mesafede olduğuna işaret eden Munro, bunun Shakespeare'in 1613 yılında da Londra'daki mesleki hayatıyla güçlü bağlarını sürdürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

        Munro, "O, bir çatı katında tek başına oturan izole bir deha değildi. Diğer oyun yazarlarıyla iş birliği yapan, tiyatrolarda hisseleri bulunan ve Blackfriars'ta mülk satın alan biriydi. Bu da bize alışılmışın dışında farklı bir Shakespeare portresi sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

        Shakespeare'in 1616'da 52 yaşında hayatını kaybetmeden önceki son yıllarına da yeni bir bakış sunan çalışmanın 17 Nisan'da yayımlanacağı kaydedildi.

        #Shakespeare
        #londra
        #haberler
