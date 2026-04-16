Arda Güler maç sonu çıldırdı, kırmızı kart gördü!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Bayern Münih'e 4-3 yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda ederken, maça Arda Turan'ın golleri ve kırmızı kartı damga vurdu. Milli futbolcu, karşılaşma sonrası hakem Slavko Vincic'e yaptığı sert itirazların ardından kırmızı kart gördü. İşte o anlar...
Real Madrid'in Bayern Münih'e 4-3 mağlup olduğu maçta attığı birbirinden güzel 2 golle dikkat çeken Arda Güler, karşılaşma sonrası sinirlerine hakim olamadı.
Milli futbolcu, son düdüğün ardından soluğu hakem Slavko Vincic'in yanında aldı.
Arda, takım arkadaşı Camavinga'ya 86. dakikada gösterdiği kırmızı kart nedeniyle Sloven hakeme sert tepki gösterdi.
Hakem Vincic ilk olarak Arda'yı uyarırken, itirazların devam etmesi sonrası soyunma odası tüneli girişinde milli yıldıza direkt kırmızı kartını çıkardı.
Arda Güler'in bu hareketi geceye damga vuran anlardan biri oldu.
"ÖZÜR DİLERİZ"
21 yaşındaki orta saha, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle olmamalıydı. Özür dileriz. Geri döneceğiz. Hala Madrid." ifadelerini kullandı.