Pınar Deniz: Sevilmek istiyorum diye ağladım

"İLK 10 GÜN BENİM İÇİN OLDUKÇA ZORLAYICIYDI"

ABtalks programına konuk olan Deniz, oğlu Fikret Hakan hakkında da konuştu. Oyuncu, anneliğin kendisinde çok yoğun duygular yarattığını şu sözlerle ifade etti: Çocuğumu kucağıma verdiklerinde hissettiğim aşk, beni aynı zamanda çok yaraladı. Bu yüzden lohusalığın ilk 10 günü benim için oldukça zorlayıcıydı. Çünkü çok yüksek bir duygu hissettim; ancak bu yoğunluk, aynı zamanda bende büyük bir kaygı ve korku olarak sirayet etti.