Pınar Deniz: Sevilmek istiyorum diye ağladım
Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım ile tanışma hikâyesini paylaştı. Ünlü oyuncu, "Sevmek ve sevilmek istiyorum" diyerek, ağladığı günün akşamında eşiyle tanıştığını itiraf etti
Oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024’te Roma’da sade bir törenle evlenmişti. Çift, geçtiğimiz yıl nisan ayında oğulları Fikret Hakan’ı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.
Deniz, eşi Kaan Yıldırım ile tanışma sürecinden evliliğine, annelik deneyiminden özel alan tercihlerine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu.
"EŞİMLE ORADA TANIŞTIM"
Kaan Yıldırım ile tanışma sürecini anlatan 32 yaşındaki oyuncu, "Bir aile dizimine gitmiştim; uzman bana, 'Sana şu an uygulama yapamam, çünkü çok karışırsın' dedi. 'Neden?' diye sorduğumda aynı cevabı aldım. Oradan çıktıktan sonra, 'Sadece sevmek ve sevilmek istiyorum' diyerek ağlamaya başladım. Aslında çok içime kapandığım ve asosyal olduğum bir dönemdi. Ancak o gün bir arkadaşımızın doğum gününe gittim ve eşimle orada tanıştım" dedi.
Deniz, o gün söylediği cümlenin hayatında karşılık bulduğunu belirterek, "Yani 'Sevmek ve sevilmek istiyorum' cümlesini kurduğum günün akşamında eşimle tanıştım. Hayatta bazen insanın kafasını karıştıran, kendisiyle olan bağını koparan çok fazla olay yaşıyoruz ve bence insan her zaman kendinin farkında olamıyor. Ancak kendimle gerçekten bağ kurduğum dönemlerde, içtenlikle söylediğim her şeyin gerçekleştiğini görüyorum" ifadelerini kullandı.
Dört yıldır süren birlikteliklerinde birbirlerine alan tanımanın önemine değinen Deniz, evdeki rutinlerinden de bahsetti. Oyuncu, "Meğer ben alanlarımı çok severmişim. Kaan'la birlikteliğimizde dördüncü yılımızdayız ve ikimiz de kişisel alanlarımıza önem veriyoruz. Akşamları o üst kattaki odasında vakit geçirir, ben de kendi başıma takılırım. Arada bir araya gelip sohbet ederiz, sonra o tekrar odasına çıkar; ben yine kendime vakit ayırırım. Biraz alan seven biriyim" şeklinde konuştu.
"İLK 10 GÜN BENİM İÇİN OLDUKÇA ZORLAYICIYDI"
ABtalks programına konuk olan Deniz, oğlu Fikret Hakan hakkında da konuştu. Oyuncu, anneliğin kendisinde çok yoğun duygular yarattığını şu sözlerle ifade etti: Çocuğumu kucağıma verdiklerinde hissettiğim aşk, beni aynı zamanda çok yaraladı. Bu yüzden lohusalığın ilk 10 günü benim için oldukça zorlayıcıydı. Çünkü çok yüksek bir duygu hissettim; ancak bu yoğunluk, aynı zamanda bende büyük bir kaygı ve korku olarak sirayet etti.
"BİRAZ TEHLİKELİYDİ"
Açıklamalarında devam eden Deniz, "Bir insana daha önce bu kadar yüksek, neredeyse sağlıksız diyebileceğim bir aşk hissetmemiştim. Bu hayatta en çok eşimi sevdim ama ona duyduğum aşk her zaman sağlıklı bir zemindeydi. Bence Fiko'ya (Fikret Hakan) duyduğum aşk, özellikle ilk 10 gün, o aşırı yoğunluğu nedeniyle biraz tehlikeliydi" diye konuştu.