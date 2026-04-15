Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Financial Times: İran, ABD üslerini hedef almak için Çin yapımı casus uydu kullandı

        İran'ın, ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta ABD üslerini hedef almak için Çin yapımı casus uydu kullandığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 13:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor

        İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin sızdırılan askeri belgelere dayandırdığı haberinde, uydu görüntüleri ve yapılan yörünge analizlerinin, Çin üretimi uydunun ABD askeri noktalarını izlemek üzere kullanıldığını gösterdiği belirtildi.

        İncelemelere göre, Çin merkezli "Earth Eye Co" şirketi tarafından üretilen ve 2024 sonunda uzaya gönderilen "TEE-01B" uydusu fırlatıştan kısa bir süre sonra İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından satın alındığı iddia edildi.

        Yapılan yörünge analizleri, yaklaşık yarım metre çözünürlükte görüntü sağlayabilen casus uydunun insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarında ABD askeri üslerinin üzerinde bulunduğunu gösterdi.

        İzlenen hedefler arasında Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn ve Irak'taki ABD askeri tesislerinin de yer aldığı ifade edildi.

        Görüntülerin İHA ve füze saldırılarından hemen önce ve sonra kaydedildiği belirtilen haberde, uydunun saldırıların yönlendirilmesinde kullanılmış olabileceği savunuldu.

        Haberde, İran'ın, Pekin merkezli "Emposat" şirketine ait yer istasyonlarını kullanma izni aldığı ve bu sayede uydudan gelen verileri sadece kendi toprakları üzerinden değil, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan bir ağ üzerinden de erişebildiği öne sürüldü.

        Söz konusu durumun İran'ın askeri istihbarat kapasitesi için bir gelişme anlamına geldiğini belirten uzmanlar, bu büyüklükte bir teknoloji transferinin Pekin'in onayı olmadan gerçekleşmesinin düşük ihtimal olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a askeri anlamda destek veren ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü belirtmişti.

        Buna Çin'in de dahil olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Trump, "Evet, Çin ve muhtemelen diğer ülkeler. Ama özellikle Çin de buna dahildir. Çin'in (İran'a) omuzdan ateşlenen uçaksavar füzeleri sağladığına dair haberler duydum. Ben bu haberlere her zaman güvenmiyorum. Bunu yapacaklarını sanmıyorum, belki başlangıçta biraz yapmışlardır. Ancak Çin dahil herhangi bir ülkeyi İran'a askeri teçhizat sağlarken yakalarsak yüzde 50 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaklar." yorumunu yapmıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
